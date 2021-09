Un quart des contaminations bruxelloises chez les 10-19 ans: «Chaque élève a reçu une lettre dans son cartable»

Chaque élève de chaque établissement bruxellois sera sensibilisé et pourra être amené à se faire vacciner via son école. Ce sont en effet toujours les 10-19 ans qui s’avèrent les plus contaminés à Bruxelles. Adobe Stock

Les 10-19 ans représentent près d’un quart des nouvelles contaminations au covid à Bruxelles. Les autorités redoublent donc d’attention pour convaincre les plus jeunes de tendre leurs bras à la piqûre. Écoles et unifs sont dans le viseur.

Les plus jeunes restent les plus contaminés au Covid-19 à Bruxelles. D’après les chiffres Sciensano communiqués par la Cocom ce 7 septembre, les 10-19 ans comptaient pour 606 des 2.662 nouveaux cas enregistrés entre le mardi 31 août et le lundi 6 septembre (soit 23%). En ajoutant les 20-29 ans (394 cas) et les 30-39 ans (540 cas), on approche les 60% de nouveaux cas bruxellois (58%).

«Il y a sans doute un lien avec le taux de vaccination plus faible pour ces tranches d’âge», analyse sans surprise Inge Neven, responsable du Dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune (Cocom). «Ce taux reste en effet très très faible pour les ados». Précisément 18% en 2e dose ce 6 septembre chez les 12-18 ans et 38% chez les 18-24 ans.

Les 10-19, 20-29 et 30-39 représentent près de 60% des nouveaux cas à Bruxelles du 31 août au 6 septembre 2021. Sciensano

Les taux de vaccination plongent chez les plus jeunes Bruxellois. Cocom

Affiches «Benetton»

Conséquence: Bruxelles met le paquet pour toucher ce public plus jeune qui délaisse la piqûre jusqu’ici. Les efforts de vaccination, de sensibilisation et de com s’adressent désormais clairement à eux, surtout en cette semaine de rentrée. «Entre 12 et 17 et entre 18 et 44 ans, il y a encore beaucoup de marge de progression», reconnaît l’experte. «Et toutes les actions se focalisent sur ce point-là». D’autant que «pour une raison qu’on n’explique pas», l’objectif de 16.000 injections hebdomadaire n’était qu’un doux rêve la semaine dernière. 10.000 seringues ont été vidées, après 8.000 la précédente. La diminution s’explique au moins en partie par une désertion des centres de vaccination, passés de 9.000 à 7.000 doses. «Sans doute les Bruxellois ont autre chose en tête en cette semaine de rentrée», se résout Neven.

Il faut les bonnes infos, transmises par des gens formés scientifiquement. Chaque élève a reçu une lettre dans son cartable.

Concrètement donc, les établissements scolaires et universitaires sont dans le viseur. «Les élèves, les étudiants, les travailleurs et les parents». On placarde des affiches «Benetton» de jeunes gens souriants et vaccinés, on poste des microtrottoirs sur les réseaux, on distribue des kits de sensibilisation à la vaccination, «avec la collaboration des communes et des fédérations». Pour convaincre en classe, la Cocom mise désormais sur le débat, la lutte contre la désinformation des plateformes web. «Il faut les bonnes infos, transmises par des gens formés scientifiquement», martèle Inge Neven. «Chaque élève a reçu une lettre dans son cartable». Les webinaires se multiplient, en français comme en néerlandais. L’influenceur Vinz et son ASBL School’up sont appelés en renfort dans une trentaine d’écoles.

Des affiches comme celles-ci vont se multiplier dans l’enseignement secondaire et supérieur à Bruxelles. Cocom

Excursion au centre de vaccination

Pour donner toutes les chances aux kets et à leurs encadrants, la Cocom leur présente aussi le sérum «sur un plateau». Deux options s’offrent aux établissements: «réserver un créneau dans un des 4 centres bruxellois ou organiser une vaccination dans leurs murs». La première option est en route depuis le 1er septembre, des pilotes testant la seconde sont prévus dès le lundi 20. Dans le supérieur, dès la semaine prochaine, un vaccibus stationnera devant Saint-Louis et une antenne temporaire est planifiée sur le campus de la VUB à Etterbeek. «D’autres points de vaccination sont aussi en vue», promet-on.

La communication se complique, juste parce que certains vaccinés sont hospitalisés à cause du variant Delta. Les questions sur la fertilité, les prestations sportives, l’impact sur l’ADN, s’intensifient

Malgré cette multiplication des options de vaccination, Inge Neven se refuse désormais à se fixer de nouveaux objectifs chiffrés. «Il faut se rendre compte que les gens qui n’ont pas encore opté pour la vaccination ne viendront pas du jour au lendemain. Les convaincre, ça va prendre du temps». L’experte se veut philosophe: «La communication se complique, juste parce que certains vaccinés sont hospitalisés à cause du variant Delta et même si la vaccination évite les cas graves. Les questions sur la fertilité, les prestations sportives, l’impact sur l’ADN, s’intensifient».

Patience donc. «L’approche devient presqu’individuelle. Il ne faut pas brusquer les gens». Caresser dans le sens du poil plutôt que piquer.