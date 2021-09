VIDÉO | Nicolas, champion d’Europe de la coupe mulet: «Mon effigie des années 80»

Nicolas Vanderkelen, Belge de 32 ans, a remporté ce week-end le championnat d’Europe de la coupe mulet. Un prix qui vient couronner vingt ans de mulet.

Ce samedi 4 septembre, Nicolas Vanderkelen a été élu le nouveau champion du monde d’Europe de la coupe mulet à l’applaudimètre. Dans le village de Chéniers, dans la Creuse, le corpulent routier de 32 ans a mis tout le monde d’accord avec son long mulet brun frisé. Une coupe qu’il porte depuis 20 ans.

Une centaine de «mulots» étaient candidats pour succéder à Gauthier Istin. «Cette année, j’ai préféré laisser ma place. Mais j’ai glissé quelques bouts de mes cheveux dans le trophée. J’espère que le prochain en fera de même.»

Nicolas, «El Gueu» comme on le surnomme, a tiré son portrait avec nos collègues de la DH. Sa coupe Flémalle, elle ne date pas d’hier!

«Quand j’étais petit, j’avais les cheveux très longs. Ma mère en a eu marre qu’on lui dise ‘Elle est belle votre petite fille’ alors elle a tout rasé. Quelques années plus tard, on a laissé long derrière mais il fallait que ce soit court devant. Depuis, c’est toujours ma mère qui me coupe les cheveux», explique-t-il.

Depuis ce jour, Nicolas porte le mulet: «C’est à mon image, cette coupe, c’est mon caractère, ma personnalité».

Celui qui «vit le mulet» le doit en partie à ses grands-parents: «Petit, je vivais beaucoup chez mes grands-parents et j’ai vécu les années 1980 à travers eux. J’aime beaucoup cette époque et je suis resté dans une mode rétro depuis. Aujourd’hui, le mulet se revisite comme les cartes de restaurant, moi, je préfère rester à mon effigie des années 80».

Et Nicolas ne compte pas s’arrêter là. Il va garder son mulet le plus longtemps possible.