Inspirée par Malines, Mons veut un tout nouveau centre pour la jeunesse

L'infrastructure proposerait des activités ludiques, sportives, sociales ou encore pédagogiques.

Bientôt un nouveau QG incontournable pour tous les jeunes Montois? C'est en tout cas le souhait des autorités communales qui planchent sur le projet. Un projet qui est encore au stade de réflexion pour le moment. Et ce travail de cogitation est alimenté par une toute récente visite à Malines.

De fait, la ville flamande abrite une maison de jeunes qui est devenue une véritable référence dans tout le pays. Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, et la présidente du CPAS, Marie Meunier, s'y sont rendus avec des agents de l'administration montoise.

"Cette structure a été créée en 1978 et s'est fortement développée depuis. Aujourd'hui, elle emploie 34 personnes et repose sur un budget de deux millions d'euros qui est financé à la fois par la Ville de Malines, la Région flamande et l'Union européenne", commente Nicolas Martin. "La maison des jeunes de Malines a des vocations multiples. Elle propose gratuitement toute une série d'activités ludiques, sportives et culturelles. Il y a notamment un studio d'enregistrement. Elle mène des activités de remédiation pédagogique, mais aussi d'intégration sociale en aidant les jeunes à faire leur CV ou en organisant des rencontres avec des employeurs par exemple. Elle a aussi un rôle d'intégration pour les personnes issues de l'immigration et propose notamment des cours de néerlandais. C'est vraiment un projet exemplaire en Belgique."

Les autorités montoises sont justement en pleine réflexion sur leur politique envers les jeunes. Aujourd'hui, les activités sont principalement menées de manière décentralisée, dans les maisons de quartier. Mais une révolution copernicienne pourrait s'opérer avec une grande structure centralisée. "L'exemple de Malines est très inspirant et nous confirme que le projet sur lequel nous travaillons est possible", explique Marie Meunier. "Nous voulons proposer un outil qui n'existe pas encore pour la jeunesse montoise et qui viserait le public précarisé, mais pas seulement. L'idée serait en effet de pouvoir créer des échanges entre des jeunes issus de différents milieux. Nous garderions des espaces de rencontres dans les anciennes communes fusionnées, notamment pour le tissu associatif. Mais il y aurait aussi cette grande infrastructure en ville. Pour discuter avec eux, je sais que nos jeunes ont déjà l'habitude de bouger pour aller à la piscine ou à l'aire de street-workout par exemple. Ils pourront le faire aussi si nous proposons un véritable outil attractif, un projet qui sera concerté avec eux. Il faut de toute façon que le projet soit participatif et inclusif pour qu'il fonctionne."

Si l'heure est encore à la réflexion, le nouveau centre pour la jeunesse ne devrait pas attendre les calendes grecques avant de voir le jour. "Nous avons la ferme volonté d'avancer", souligne Nicolas Martin. "Nous avons la chance que Mons n'est pas une ville où il y a de graves tensions. Mais nous voulons tout de même développer ce nouvel outil qui serait unique en Wallonie et qui pourrait offrir des perspectives à des jeunes qui en manquent parfois cruellement. Nous avons par exemple connu un phénomène de bandes urbaines il y a quelques mois. Et cette nouvelle structure pourrait répondre aux attentes des jeunes que j'ai rencontrés. On sait qu'à un âge charnière, certains peuvent basculer du mauvais côté. Mons est une ville qui veut être aux côtés de sa jeunesse avec ce nouveau projet."

Grégoire Lalieu