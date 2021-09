Gerard Piqué se lâche: «Bartomeu a été l’un des pires présidents à Barcelone»

Invité d’une émission espagnole, Gerard Piqué, qui n’a pas l’habitude d’avoir sa langue en poche, a été fidèle à sa réputation.

Lundi soir, les médias espagnols ont suivi avec attention le passage du défenseur de Barcelone dans l’émission «La Sotana». Piqué a répondu à des questions sur l’actualité générale de son club de Barcelone avant d’évoquer le sujet Messi.

«Laporta nous appelle pour nous en informer (de son départ). Même si nous les capitaines avons baissé nos salaires, on ne pouvait inscrire que les recrues. Le club attendait de voir ce qu’il allait se passer avec Leo avant de l’annoncer parce qu’il y avait un accord.» Et concernant le passage de Josep Maria Bartomeu à la tête du club, le joueur a été franc. «Je ne suis pas en mesure de dire s’il a été le plus mauvais président de l’histoire du Barça. Mais il a été l’un des plus mauvais que j’ai connu. Nous sommes tous coupables, mais ce qui est sûr, c’est que le club n’a pas pris la direction souhaitée par les Culés.»

Il est aussi revenu sur un moment plus compliqué de sa carrière à Barcelone. Notamment sa relation avec Pep Guardiola. «Lors de sa dernière saison, il y a eu beaucoup de tension. Je crois que Mourinho nous a tous épuisés. Pep veut un contrôle maximal des choses. Moi, je sortais avec Shakira et tout a changé avec lui. J’avais beaucoup de pression et j’ai même pensé partir lors de la saison 2011/2012. Aujourd’hui, notre relation est parfaite, mais lors des entraînements, je sentais que je devais tout faire parfaitement. J’ai beaucoup souffert lors de cette dernière année avec Pep.»