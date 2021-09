11/09: ils recevaient le président

Dans «La classe du 11 Septembre», Elizabeth St. Philip dresse le portrait sensible d’enfants qui avaient accueilli George W. Bush le 11/09/01.

La scène a fait le tour du monde. Elle a même été utilisée par Michael Moore dans son documentaire Fahrenheit 9/11, Palme d’or à Cannes en 2004 et curieusement oublié par les chaînes de télé lors de ces soirées spéciales consacrées aux attentats du 11 septembre 2001.

Ce jour-là, George W. Bush rencontre des élèves de CE1, membres de la communauté noire oubliée de Newtown, à Sarasota, en Floride.

Averti qu’un premier avion a frappé l’une des deux tours, le président américain décide de maintenir sa visite. La certitude que ce soit un acte terroriste n’est pas encore établie. Mais quelques minutes plus tard, un conseiller vient lui glisser dans l’oreille que «l’Amérique est attaquée.» Et là, que fait le président des États-Unis? Il saisit un livre, My Pet Goat (NDLR: Ma chèvre de compagnie) et entame la lecture avec les élèves.

Personne parmi les nombreux conseillers présents n’interrompt le président. Personne ne lui dit ce qu’il doit faire. Il reste là, assis, hébété, pendant de très longues minutes…

«L’air complètement perdu»

«Le président a relevé la tête, il avait l’air complètement perdu», témoigne un des anciens écoliers qui l’avaient accueilli ce jour-là, dans ce documentaire diffusé ce soir, à 45 minutes d’intervalle, par Tipik puis Arte.

Après un retour en images et en témoignages sur la visite de George W. Bush, la réalisatrice Elizabeth St. Philip promène sa caméra dans les rues de Sarasota pour dresser le portrait d’une dizaine de ces anciens élèves qui ont assisté à la scène.

Partageant les souvenirs de leurs camarades, ils confient leurs rêves d’enfants d’hier et leurs cruelles désillusions. Garçon brillant et sportif, Tyler Radkey, fragilisé par la séparation de ses parents, a ainsi succombé à la tentation de l’argent facile et risque aujourd’hui la prison.

Sorte de fil rouge entre leurs histoires croisées, Ronnie Phelps, l’animateur d’une radio locale, évoque l’environnement social de cette cité du sud des États-Unis en abordant la thématique des tensions raciales.

Documentaire sensible, La classe du 11 Septembre scrute l’impact des attentats terroristes, à travers le prisme de la génération la plus jeune à les avoir vécus, pour éclairer la façon de vivre de l’Amérique contemporaine.

