Entrepreneurs: «Le cataclysme n’a pas eu lieu»

Les entrepreneurs et indépendants ont globalement réussi à maintenir leurs activités malgré la crise, constate CBC. Mais leurs besoins ont évolué.

Dans ce contexte de sortie de crise progressive, la banque CBC constate, dans son dernier observatoire, que le cataclysme attendu n’a pas eu lieu pour ses clients entrepreneurs et indépendants. «On le voit, la reprise arrive petit à petit. Chez CBC, nous avons fait 7000 reports de crédits. Ils arrivent progressivement à échéance, et les remboursements sont là, les entrepreneurs et indépendants parviennent à reprendre le remboursement de leurs crédits, affirme Cédric Matte, directeur Retail chez CBC. Par ailleurs, on octroie de nouveau des crédits aux entreprises et aux indépendants.»

Concrètement, sur les 354 clients professionnels interrogés par le banque, «seuls» 12% n’ont pas réussi à maintenir leur activité, alors que la plupart des entrepreneurs et indépendants ont pu la maintenir partiellement (46%) ou complètement (42%).

Adapter son business

«Cela dit, la crise a tout de même eu un impact important en matière de besoins, qui ont évolué.» Avec la période particulière que nous avons vécue, un quart des entrepreneurs et indépendants ont en effet dû adapter leur business. Parmi ceux qui ont été contraints de se réinventer, l’immense majorité (84%) s’est tournée vers le numérique.

Mais de quelles solutions digitales parle-t-on ? «Je pense à la prise de rendez-vous en ligne, qui arrive en tête de peloton. Il y a ensuite une présence accrue sur les réseaux sociaux afin de toucher et d’informer les clients, et l’organisation de rendez-vous, de conférences et webinaires en ligne».

Charge mentale accrue

De nombreuses activités ont donc été modifiées en raison de la crise avec, parfois, certains effets délétères. Ainsi, 65% des répondants (70% chez les indépendants) estiment que la charge mentale liée aux formalités administratives, comptables et financières s’est accrue avec le Covid.

Ces professionnels estiment que les banques pourraient les soulager en facilitant les échanges avec leurs comptables, en vérifiant la santé financière ou la solvabilité de leurs clients/fournisseurs, et en offrant la possibilité de se voir rappeler les échéances à payer.

Aujourd’hui, ce public attend aussi des services sur-mesure de la part de l’institution bancaire, des conseils en face à face et des réponses plus rapides à ses questions. «On voit qu’une majorité du secteur professionnel favorise des contacts digitaux [...] En raison d’un manque de temps et d’une surcharge de travail, les entrepreneurs et indépendants cherchent des solutions alternatives et efficaces qui collent à des besoins de rapidité et de facilité accentués dans cette crise. Mais pour eux, un contact en agence bancaire reste possible pour les moments-clé de leur vie professionnelle.»