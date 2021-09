Une rentrée en présentiel et des aides pour les étudiants à l’UCLouvain FUCaM Mons

L’objectif majeur sera de permettre aux étudiants de vivre une année aussi normale que possible.

Après avoir vécu une année scolaire particulièrement mouvementée et difficile, psychologiquement parlant, les étudiants s’apprêtent à faire leur rentrée. Qu’ils soient issus du cycle secondaire ou déjà dans l’enseignement secondaire, tous espèrent vivre une année la plus normale possible, et donc en présentiel. Dans les universités, tout est fait pour que le contexte sanitaire ne vienne pas à nouveau perturber le déroulement des cours.

Ce 13 septembre, c’est bien en présentiel que la rentrée sera donc proposée. Les étudiants devront malgré tout garder leur masque, tandis que l’aération des locaux sera renforcée. « L’objectif est clairement de préserver ce qui fait la plus-value de l’expérience universitaire, à savoir la création de liens, d’un tissu social, indispensable pour favoriser la compréhension, l’esprit critique, la solidarité, la construction de soi», explique-t-on du côté du côté de l’UCLouvain FUCaM Mons.

Pour ce faire, un accompagnement à tous les niveaux universitaire sera proposé: accueil, aides sociales et psychologiques individualisées, prise en compte des spécificités, remédiation, aides à la réussite et à l’insertion socioprofessionnelle… Tout sera mis en place pour tenter de ne laisser aucun étudiant sur le bas-côté. «Le lien sera préservé via l’utilisation d’outils de pédagogie active et la pérennisation des bonnes pratiques liées à l’e-learning: le bimodal, c’est-à-dire les cours filmés, sera activé selon les besoins. La formation par les pairs sera encouragée.» Le mot d’ordre est clair: favoriser l’interaction et la participation.

Un projet pilote est d’ailleurs mis en place. Il s’agit d’un réseau sentinelles de soutien par les pairs, toujours dans l’objectif de créer du lien. Sur base volontaire, des étudiants se rendront disponibles afin de soutenir les étudiants en difficulté personnelle (stress, solitude, gestion du retour en présentiel…). Notons également que si le retour en classe est possible, le virus n’a pas pour autant disparu. Sur le campus montois, des facilités – bus de vaccination, navettes vers des centres de vaccination – seront proposées aux étudiants souhaitant être vaccinés. 300 ordinateurs seront mis en prêt et une aide financière à l’achat de PC sera proposée aux élèves plus fragilisés.

Enfin, notons qu’en cette rentrée 2021-2022, l’UCLouvain relance également de nouvelles actions de lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles afin de rappeler la politique de tolérance zéro, accompagner les victimes et les agresseurs, créer une culture du respect et du consentement. Ces actions seront concrétisées via une cellule de prévention et d’intervention renforcée, une formation en ligne unique en Belgique, un autocollant apposé dans les logements et surfaces d’animation et un colloque.