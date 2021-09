Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 6 septembre 2021.

1. Belgique

Le Covid Safe Ticket pour manger au resto à Bruxelles? «Les clients vont fuir vers la Flandre ou la Wallonie»

Et si le Covid Safe Ticket s’étendait aux restos et aux bars de la capitale? La question est sur la table du gouvernement bruxellois. Mais rien n’est décidé. Dans l’horeca, certaines filières s’y opposent, d’autres le soutiennent. + LIRE ICI

Nouveau point de vaccination sans rendez-vous au CPAS de Bruxelles

Le CPAS de la Ville de Bruxelles ouvre rue Haute un point de vaccination sans rendez-vous. C’est le vaccin unidose qui y sera injecté. + LIRE ICI

2. Monde

France: le pass sanitaire ne concernera plus que 64 centres commerciaux dès mercredi

En France, les 64 centres commerciaux qui resteront concernés par le pass sont situés dans 9 départements où le taux d’incidence du coronavirus s’est maintenu au-dessus de 200 pour 100.000 habitants. + LIRE ICI

La Nouvelle-Zélande lève le confinement national sauf à Auckland

Dans la nuit de mardi à mercredi, environ trois millions de Néo-Zélandais pourront à nouveau sortir et les écoles rouvriront jeudi, pour la première fois depuis trois semaines. + LIRE ICI

Italie: le Covid a fait reculer l’espérance de vie

Le coronavirus a fait reculer l’espérance de vie en Italie de plus d’un an en 2020, et de plus de quatre ans dans certaines provinces. + LIRE ICI

Philippines: levée du confinement à Manille en dépit d’une flambée des cas

Coronavirus: depuis un mois, plus de 13 millions d’habitants de la région de la capitale Manille sont confinés pour tenter de contenir un nombre record de cas liés au variant Delta. + LIRE ICI

3. Sport

F1 | GP des Pays-Bas: 16 cas à Zandvoort

Au total, ce sont 6.691 tests qui ont été effectués entre lundi et dimanche derniers auprès des pilotes, des managers et de toutes les personnes travaillant pour la F1 dans le cadre du GP des Pays-Bas. + LIRE ICI