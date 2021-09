F1 | GP des Pays-Bas: 16 cas de Covid à Zandvoort

Au total, ce sont 6.691 tests qui ont été effectués entre lundi et dimanche derniers auprès des pilotes, des managers et de toutes les personnes travaillant pour la F1 dans le cadre du GP des Pays-Bas.

Seize cas de coronavirus ont été enregistrés le week-end dernier à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 qui s’est tenu dimanche à Zandvoort, a annoncé la F1 lundi.

Au total, ce sont 6691 tests qui ont été effectués entre lundi et dimanche derniers auprès des pilotes, des managers et de toutes les personnes travaillant pour la F1. Sur les 16 tests positifs, on note celui du Finlandais Kimi Raikkonen, qui n’a pu prendre le départ du GP.

Le week-end précédent, on avait recensé 15 cas positifs sur les 6449 tests effectués lors du GP de Belgique à Spa-Francorchamps.