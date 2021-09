Le Covid Safe Ticket pour manger au resto à Bruxelles? «Les clients vont fuir vers la Flandre ou la Wallonie»

Et si le Covid Safe Ticket s’étendait aux restos et aux bars de la capitale? La question est sur la table du gouvernement bruxellois. Mais rien n’est décidé. Dans l’horeca, certaines filières s’y opposent, d’autres le soutiennent.

Étendre le Covid Safe Ticket (CST) à Bruxelles? L’idée est dans l’air. La Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden l’a confirmé ce 3 septembre: «Des préparatifs sont en cours pour aider Bruxelles à permettre une éventuelle utilisation plus large des coronapass». Il faut dire que la vaccination plafonne à 62 % dans la capitale. Au cabinet du Ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Écolo), on confirme ce 6 septembre 2021 que «les discussions sont en cours». Sans plus de précisions actuellement.

Mais pour quels secteurs? Il semble que l’événementiel, les salles de sport, la nuit et l’horeca font partie des pistes étudiées. Devrez-vous bientôt présenter un code QR à scanner pour boire une Zinnebir ou manger une pita? L’idée n’enchante pas les restaurateurs. «Nous ne sommes surtout pas demandeurs pour les bars et les restaurants. Car comment le contrôler?», questionne d’emblée Fabian Hermans, administrateur à la fédération Horeca Bruxelles, qui regroupe 7.000 établissements et 8.000 indépendants.

Le CST dans les restos? La fédé horeca veut une application éventuelle à l’échelle nationale, et uniquement. BELGA HATIM KAGHAT

Le secteur insiste sur un point capital à ses yeux: «Un éventuel CST dans l’horeca doit être NA-TIO-NAL. Sinon, les clients vont fuir Bruxelles pour aller manger ou boire un verre en Flandre ou en Wallonie. Vous savez, je vis à Bruxelles, mais si je traverse la rue, je suis en Flandre». Le représentant des tenanciers estime aussi qu’un tel sésame à l’entrée des établissements «doit rester un libre choix de nos restaurateurs, comme un lunch à 25 ou 50€».

Un CST pour relancer les salons et congrès

Si le CST semble crisper au comptoir et à table, d’autres filières de l’horeca y voient une lueur d’espoir. «C’est le cas de la nuit, des traiteurs et de l’événementiel. Ils sont demandeurs», nuance Fabian Hermans. Avec le télétravail et les congrès à l’arrêt, une telle mesure pourrait donner de l’air. «Les congrès à Bruxelles, on ne les envisage pas avant mars 2022. On ne sait même pas s’il y aura un Salon de l’Auto», déplore celui qui est traiteur lui-même. «Moi aujourd’hui, au lieu de faire 200 couverts, j’en fais 50 sur place. Et les 150 participants derrière leur écran, ils ne mangent pas. Le télétravail est devenu la norme. À moi aussi, on me colle des réunions électroniques», ironise le traiteur.

Selon la fédé horeca, le CST affiné à Bruxelles permettrait de relancer le secteur des congrès et salons, qui n’a aucune perspective avant le printemps. Difficile en effet d’imaginer de tels événements et leur catering XXL sans des mesures supplémentaires. ÉdA – Julien RENSONNET

Zéro congrès, c’est aussi zéro chambre d’hôtel. Et c’est surtout le Pentagone qui morfle. «L’hôtellerie est moribonde, elle crève, avec 80% de chiffre d’affaires en moins. Les bâtiments du centre, de la gare du nord et du quartier européen restent vides. Restos et cafés plafonnent à 25% de leur chiffre. Certains se demandent si ça vaut encore le coup avec 6 clients à midi. Les cuisines de collectivités souffrent tout autant». Ce qui n’est pas le cas en 1re et 2 couronne, voire dans les Brabants où les confrères «cassent la baraque».

Dans ces conditions, «le CST à Bruxelles serait une bonne chose». Mais pas la solution miracle. «J’ai des clients banquiers qui repoussent leurs événements de mois en mois. Ils ne veulent pas imposer le CST à leur clientèle. Ils préfèrent ne pas prendre position: c’est fou. Et moi pendant ce temps-là, je mange des cailloux?»