Un nouveau bachelier pour former des bio-informaticiens ouvre à Charleroi

L’UCLouvain a ouvert un nouveau bachelier universitaire de 180 crédits en sciences informatiques en lien avec les sciences de la santé et du vivant à Charleroi, indique l’université dans un communiqué lundi, à quelques jours de la rentrée académique.

Ce cursus est organisé par l’UCLouvain en codiplomation avec l’UNamur et en co-organisation avec la HELHa, sur son campus de Montignies-sur-Sambre, et a pour but de former des bio-informaticiennes et bio-informaticiens capables de parler un langage commun au monde de l’informatique et au secteur de la santé et des biotechnologies.

«Le programme se base sur la pédagogie active, et en particulier l’apprentissage par projet et la pratique en laboratoire à travers des projets de développement de logiciels», explique l’université.

Actuellement, les bio-informaticiens sur le marché de l’emploi disposent d’un double diplôme (IT et sciences de la vie), c’est pourquoi l’UCLouvain souhaitait proposer une formation unique, qui combine ces compétences. L’université compte ainsi répondre à la demande croissante des entreprises pour recruter des informaticiens spécialisés dans la gestion de données biologiques et la mise en place d’algorithmes d’intelligence artificielle dans le diagnostic et la recherche médicale.

Après ces trois années de bachelier, les étudiants auront directement accès aux masters en cybersécurité, en sciences des données ou en sciences informatiques (formation également ouverte en 2021).