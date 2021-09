Attentats du 13 novembre : la RTBF a interviewé Salah Abdeslam lors de sa fuite

Sans le savoir, une journaliste de la RTBF a tendu son micro à Salah Abdeslam juste après les attentats du 13 novembre 2015, alors qu’il fuit la France. Personne ne le connaît à ce moment, il passe même un contrôle à la frontière belge, sans encombre.

Ce document aurait pu rejoindre les archives de la RTBF sans jamais en sortir. Le soir des attentats de Paris, Charlotte Legrand, réalise un reportage radio à la frontière franco-belge. Elle recueille les témoignages des automobilistes contrôlés à un barrage alors que l’impensable vient de produire dans la capitale française.

Dans l’une des voitures, un certain Salah Abdeslam. Il n’est encore qu’un inconnu à ce moment de l’enquête. On ne connaît ni son nom ni son visage.

Charlotte Legrand l’interrogera, comme n’importe quel quidam.

« Je ne me souviens ni de la marque de la voiture ni de la couleur », explique la journaliste. « Il y avait trois jeunes qui semblaient très fatigués, le visage chiffonné. Celui à l’arrière était emmitouflé dans une espèce de doudoune ou un duvet. Ils n’étaient pas spécialement sympathiques, mais ils ont répondu à mes questions le temps que leurs cartes d’identité soient contrôlées. Quand ils ont récupéré leurs papiers, ils ont coupé court à la conversation et ont remonté leur vitre. Ils m’ont un peu éjectée ».

Le morceau de l’interview se retrouvera même dans le montage de la journaliste.

On y entend trois jeunes. « Celui-là, c’est le troisième. Troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Mais on a compris un petit peu le sens de… Le pourquoi. Après, on a su le pourquoi ».

Au fur et à mesure de la journée, les informations arrivent sur Salah Abdeslam. Une vidéo dans une station-service montre notamment son visage. La journaliste de la RTBF commence à avoir des doutes.

Des doutes qui s’effaceront à l’écoute de la retranscription d’une conversation enregistrée à la prison de Bruges, où Abdeslam sera incarcéré après son arrestation en mars 2016.

À ses deux voisins de cellule, Mehdi Nemmouche, terroriste du Musée juif de Belgique à Bruxelles, et Mohamed Bakkali, un des logisticiens des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il dit ceci :

Abdeslam : « J’ai parlé en me référant aux infos du journal. Elle [la journaliste] me dit : “Vous trouvez ça normal qu’il y ait des barrages comme ça ?”. J’ai dit : “Oui, c’est tout à fait normal”. C’était au troisième barrage. Sur RTL-TVI. Je lui ai dit : “Ouais, c’est normal vu les circonstances, tout ce qui se passe” ».

Bakkali : « T’étais à l’avant ou à l’arrière ? »

Abdeslam : « J’étais à l’arrière. »

Bakkali : « Comment t’as parlé avec eux ? »

Abdeslam : « J’ai parlé avec le micro. »

Bakkali : « T’as ouvert ta fenêtre ? »

Abdeslam : « Non, du côté d’Amri, le conducteur a fait rentrer le micro. J’ai dit : “Oui, c’est normal vu les circonstances, il faut bien renforcer les barrages.” »

Salah Abdeslam se trompe de chaîne en évoquant RTL (un journaliste masculin couvrait l’actualité, alors qu’il parle d’une femme) et c’est bien la journaliste de la RTBF qui l’a interrogé.

« Sans les vantardises de Salah Abdeslam, j’en serais restée au stade du doute », précise Charlotte Legrand. « Aujourd’hui, je veux rester objective et je refuse de me faire des films. Mais j’ai éprouvé un certain malaise. Je craignais qu’on m’accuse d’avoir manqué de discernement lors de cette interview. Je me suis sentie bizarrement un peu coupable. Et puis, je me remémore les faits. À ce moment-là, je n’avais tout simplement pas les éléments pour reconnaître Abdeslam. Ni moi, ni la police ».