Plus de la moitié des communes belges en faveur de la consigne sur les canettes

L’intérêt pour la consigne en Belgique grandit fortement, selon l’Alliance pour la consigne.

Plus de la moitié des communes belges, 307 sur 581, demandent aux gouvernements régionaux l’instauration de la consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes et ont rallié l’Alliance pour la consigne, indique cette dernière dans un communiqué.

L’Alliance pour la consigne rassemble ainsi 101 villes et communes wallonnes, 203 flamandes et trois bruxelloises, tout comme plusieurs organisations agricoles, environnementales et de consommateurs, dont Fugea, Inter-Environnement Wallonie et Test Achats. L’intérêt pour la consigne en Belgique grandit fortement, selon l’Alliance.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) a appelé fin juin la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), à envisager une consigne sur les canettes, rappelle-t-elle, tandis qu’en mai, une action citoyenne soutenue par la fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (Fugea) a été menée devant le parlement wallon. Une carte blanche plaidant pour l’instauration de la consigne et signée par de nombreuses organisations environnementalistes et agricoles avait par ailleurs été publiée dans Le Soir en août 2020.

« Le gouvernement wallon a prévu la possibilité de la consigne dans son accord de gouvernement il y a deux ans. Nous espérons qu’il répondra favorablement à notre appel et lancera sans tarder le processus pour inscrire la consigne dans la législation », souligne l’Alliance pour la consigne. Le même appel est également adressé aux gouvernements flamand et bruxellois. « Nos rues seront plus propres, nos campagnes seront plus propres, le bétail courra moins de risques, et nous économiserons en coûts de ramassage. La consigne sur bouteilles et canettes, Yes We Can! », conclut l’Alliance.

Huit pays européens pratiquent la consigne depuis longtemps, et huit autres l’ont instaurée ou élargie au cours des quatre dernières années. Le démarrage au 1er juillet de la consigne sur les petites bouteilles aux Pays-Bas a ravivé le débat en Belgique. Au total, l’Alliance pour la consigne compte plus de 1.200 membres en Belgique et aux Pays-Bas, où elle porte le nom de Statiegeldalliantie.