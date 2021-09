Basket 3x3 : Team Antwerp 4e du Masters de Montréal

Team Antwerp, formé par les Belgian Lions 3x3 Thibaut Vervoort, Rafael Bogaerts, Nick Celis et Thierry Marien, a pris la quatrième place du Masters de Montréal de basket 3x3, quatrième manche du World Tour, dimanche.



Les Belges, quatrièmes des Jeux Olympiques, ont été éliminés en demi-finales par Amsterdam 21-12. Ils s'étaient joués de Lausanne 22-13 en quarts de finale. La veille, l'Antwerp avait battu Manille 21-11 et Edmonton 21-9 en phase de groupes.

Team Antwerp est devancé par Princeton, l'autre battu en demi-finale, au classement général en raison d'une moins bonne moyenne de points (19.0 pour les Belges, 19.3 pour les Américains).

La victoire est revenue aux Serbes d'Ub, vainqueurs 21-15 d'Amsterdam en finale.

Le World Tour, principal circuit du basket 3x3, se compose de sept Masters et d'une manche finale, programmée à Djeddah, en Arabie saoudite, les 17 et 18 décembre.



Team Antwerp occupe actuellement la cinquième place du circuit, après aussi une troisième place à Lausanne le 21 août et une septième à Debrecen la semaine passée. L'équipe n'avait pas pris part à la manche d'ouverture à Doha en mars. Les Belges sont à présent engagés au Masters de Prague, les 18 et 19 septembre.

Sur le circuit Challenger, le niveau en dessous qui sert également de qualification aux différents Masters, les Lions 3x3 ont remporté trois tournois cette année, à Lipik en mai, à Poitiers en juillet et à Riga en août.