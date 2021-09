Record d’invincibilité pour l’Italie après un nul en Suisse 0-0

L’Italie a battu le record d’invincibilité d’une équipe nationale avec un 36e match sans défaite, après avoir été accrochée dimanche par la Suisse 0-0 à Bâle, dans le choc du groupe C des qualifications au Mondial 2022.

La Nazionale, qui avait déjà concédé le match nul jeudi face à la Bulgarie (1-1), garde la tête du groupe avec onze points en cinq matches, mais reste sous la menace de la Nati, quatre points derrière et qui compte deux matches en moins.

Les Italiens, d’abord dominateurs avant que le match ne s’équilibre en seconde période, ont raté un pénalty tiré par le milieu de terrain de Chelsea Jorginho (53e).

Invaincue depuis septembre 2018 contre le Portugal (0-1), l’Italie établit un nouveau record d’invincibilité et devance désormais l’Espagne (entre 2006 et 2009) et le Brésil (entre 1993 et 1996, mais avec un revers aux tirs au but en finale de la Copa América 1995).

Mercredi, l’Italie accueille la Lituanie, dernière du groupe et aucun point au compteur après quatre matches, tandis que la Suisse se déplace en Irlande du Nord, quatrième avec quatre points et deux matches en moins.