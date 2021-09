BULLETINS | Vanaken de gala, Hazard virevoltant et Lukaku exceptionnel : les notes des Diables après la victoire contre la République Tchèque

Notre expert donne les notes des joueurs après la belle victoire contre la République Tchèque (3-0).

Courtois 8

A réalisé la parade la plus spectaculaire de cette campagne, sur une fusée croisée de ce jeune Hlozek. Il avait déjà fait vibrer les 20.000 avec un très joli geste technique derrière sa jambe d’appui sur une passe trop courte de Vertonghen en première mi-temps. Autre formidable arrêt en début de seconde mi-temps dans son face-à-face avec Vydra. Sa 44e clean sheet en équipe nationale était entièrement son mérite.

Alderweireld 5

Une fois de plus, il n’a pas pu empêcher son adversaire direct, en l’occurrence Hlozek, de rentrer dans le jeu et de fusiller Courtois. Il a aussi perdu son deuxième duel d’homme à homme. Meilleure deuxième mi-temps.

Denayer 6,5

Très bon début de match, cette fois. Il a notamment bloqué le tir de ce Hlozek. Il était beaucoup plus déterminé dans ses duels qu’en Estonie. A été beaucoup moins mis à l’épreuve que jeudi. Il était souvent au bon endroit pour contrer des tirs.

Vertonghen 6

Carte jaune très tôt dans le match, après s’être trop facilement fait mettre dans le vent. On l’a déjà vu plus précis dans ses relances. Sur une balle en retrait vers Courtois, il a donné les frissons au public. Il a assuré en seconde mi-temps.

Castagne 7

L’homme masqué a joué comme s’il n’avait jamais dû prendre de pause forcée. Il a été efficace et a parfaitement accompli ses tâches (défensives). Aussi bon sur le flanc droit que sur le gauche, après le remplacement de Carrasco.

Witsel 6,5

Dans un rôle plus défensif qu’en Estonie, il a récupéré son nombre habituel de ballons. Une de ses rares pertes de balle a offert à Vydra une énorme occasion de but, mais Courtois a sauvé son ami Axel.

Tielemans 7

À la base du 1-0 avec une balle récupérée, suivie par une passe vers Vanaken, l’homme de l’assist. Il a grandi dans la première mi-temps et a aussi donné le pré-assist pour le second but.

Carrasco 6

Il a alterné le bon et le moins bon. Il a fait son travail mais n’a pas été décisif, et il a parfois pris la mauvaise décision. N’a pas encore la toute grande forme.

Vanaken 7,5

Un assist millimétré sur Lukaku de la part de l’homme qui n’était pas attendu à cette position si offensive. Son deuxième assist – une talonnade vers Eden Hazard – était encore plus joli. Il s’est amusé dans ses combinaisons avec Lukaku et Hazard.

E. Hazard 7,5

Il a attendu dix minutes avant de toucher ses premiers ballons, mais on a vite revu le meilleur Hazard, qui a servi Carrasco et ensuite Lukaku, avant de marquer le 2-0, son premier but en Diables depuis novembre 2019 en Russie. Moins présent en seconde mi-temps, mais il a quand même donné le pré-assist vers Saelemaekers avec une jolie talonnade.

L’homme du match: Lukaku, une ovation pour son 100e 8

Il aurait voulu mettre plus qu’un seul but pour son 100e match en équipe nationale, mais le gardien tchèque ne lui a pas fait de cadeaux. Il avait déjà failli profiter d’une mauvaise passe en retrait à la 1re minute, mais ce n’était que partie remise. Sur la première contre-attaque, il n’a pas laissé la moindre chance à Vlacik. Il a aussi effleuré le ballon – et reçoit donc l’assist – sur le 3-0. Le seul petit point négatif : il s’est pris sa deuxième carte jaune en quatre jours, seulement sa troisième en équipe nationale, et est suspendu mercredi. Le Stade Roi Baudouin lui a donné une ovation.

Saelemaekers 7

Voilà déjà son premier but comme Diable rouge. Sa finition était parfaite. Quelques minutes plus tard, il a livré le centre parfait vers la tête de Lukaku. Il est monté au jeu avec beaucoup de faim.

Martinez 7

Il semble quelque peu avoir remis les points sur les i au niveau défensif. Un bon pari d’avoir mis Vanaken à un poste inhabituel. Cette fois, tous ses choix – y compris ses remplacements – étaient logiques.