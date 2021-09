PHOTOS | Ciney s’impose dans le choc face à Spy

La rencontre entre deux des ténors de la série a tourné en faveur des Cinaciens, qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Jérôme Claude.

Arbitre: Ali Rahmani

Cartes jaunes: Hody, Furnémont, Boudjemaa, L. Lambrechts, Lecomte, Beck, Motte.

Buts: Claude (1-0, pen., 47e et 2-0, 60e).

CINEY: Monteleone, Despas, Lema (90e Brebant), Henrotaux, Bruckner, Antoine (73e L. Lambrechts), Mignon (82e Beck), V. Lambrechts (Lecomte), Boudjemaa, Furnémont, Claude (85e Jottard).

SPY: Matriche, Rhatay, Blasutto, Brouir, Autequitte, Jeanmart, Huet, Hody (68e Noël), M. Boujabout (88e Barry), Verstraete (61e Malenge Ntumba), Motte.

«Meilleurs dans le jeu»

Très actif sur son flanc droit, l’ancien joueur de Spy, Mourade Mignon, savourait la victoire des siens. «Pour moi, ce succès est mérité. Nous avons été meilleurs dans le jeu que notre adversaire et également meilleurs dans l’impact physique. Nous savions que les deuxièmes ballons étaient importants et nous avons bien géré ce domaine, en jouant notre jeu, comme nous l’avait demandé le coach.»

«Dommage, ce penalty»

«En première période, nous avons fait jeu égal, indiquait le capitaine de Spy, Romain Brouir. Ensuite est intervenu le tournant de la rencontre. Ce penalty, en début de deuxième période, a fait très mal et nous a coupé les jambes. Les Cinaciens en voulaient plus que nous et cela a fait la différence. Ciney a bien joué et, au vu de la deuxième mi-temps, mérite amplement son succès.»