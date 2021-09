P2: Petigny et Gesves puissance 4

Quelques victoires «plantureuses» ce week-end en P2. Les Vedrinois d’Arquet se sont imposés 5-2 alors qu’Aische B et Pesche ont gagné leur match 5-1. Petigny et Gesves n’ont pas fait non plus dans la dentelle. Le récapitulatif des résultats de la 3e journée de championnat.

P2A: Arquet et Sart-Bernard restent invaincus

Floreffe – Gesves 0-4

FCO Namur – Auvelais 2-0

Arquet – Sauvenière 5-2

Wépion – Rhisnes 2-2

Sart-Bernard – Ligny 1-1

JS Tamines B – Naninne 3-3

Aische B – Eghezée 5-1

Jambes – Bossière 0-3

P2B: Deuxième succès 4-0 pour Petigny

Flavion-Morialmé B – Pondrôme 1-4

Tarcienne – Gedinne 0-0

Petigny-Frasnes – Beauraing B 4-0

Haversin – Évelette-Jallet 0-2

Bioul – Schaltin 3-1

Profondeville – Anhée 1-3

Pesche – Havelange 5-1