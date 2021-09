Bouchez et Magnette: des polémiques nuisibles pour le gouvernement?

Les présidents du MR et du PS étaient à couteaux tirés, ces dernières heures. Après la réforme du chômage, c’est une proposition de Georges-Louis Bouchez qui a donné lieu à une passe d’armes. Au fédéral, la Vivaldi n’est pas en danger, mais le libéral redoute une forme d’inertie dans les dossiers. Côté socialiste, on se veut plus rassurant.

Socialistes et libéraux francophones ont beau être partenaires de gouvernements au fédéral, à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est une ambiance pour le moins hostile qui règne ce moment entre les deux formations. Du moins, entre leurs deux présidents, Paul Magnette (PS) et Georges-Louis Bouchez (MR).

En fin de semaine dernière, le président libéral avait déjà fait savoir tout le mal qu’il pensait du projet de réforme des pensions livré par la ministre en charge du dossier, Karine Lalieux (PS).

Une proposition de Bouchez qui fait réagir Magnette

Mais une autre passe d’armes a eu lieu ce week-end, faisant suite à une proposition formulée par Georges-Louis Bouchez dans Le Soir. Ce dernier y a avancé ses cinq priorités pour l’emploi, parmi lesquelles figure l’exclusion des chômeurs de longue durée (plus de deux ans) qui refusent un métier en pénurie.

Plus précisément, partant du constat qu’il y a en Wallonie 125 métiers en pénurie et 200 000 chômeurs, il propose de réfléchir à des sanctions pour les chômeurs de longue durée qui refuseraient deux formations et/ou emplois dans ces métiers en pénurie. L’idée étant qu’il doit y avoir moyen de trouver chaussure à son pied dans cette panoplie de métiers. Cette sanction pourrait être une exclusion du chômage, voire des sanctions sur le revenu d’intégration sociale.

Ces recettes libérales ne marchent pas et stigmatisent les gens. Le PS ne les acceptera jamais!

Les recettes socialistes c’est la culture du chômage et des échecs sociaux comme nous devons les subir à Charleroi ou à Mons.

Le président du PS a vertement réagi sur les réseaux sociaux. «Pour le président du MR, la solution aux pénuries est le travail forcé et la sanction. Ces recettes libérales ne marchent pas et stigmatisent les gens. Le PS ne les acceptera jamais! Contre les pénuries, il faut améliorer la qualité de l’emploi et les salaires», a fait savoir Paul Magnette. Et Georges-Louis Bouchez de lui répondre illico: «Les recettes socialistes c’est la culture du chômage et des échecs sociaux comme nous devons les subir à Charleroi ou à Mons. Comment oser faire la leçon quand on dirige des Villes depuis plus de 60 ans qui ne cessent de s’enfoncer socio-économiquement?» Ambiance, entre partenaires…

Paul Magnette lui a répondu, au micro de RTL-TVI: «Il faut que Monsieur Bouchez s’y fasse, on n’est plus dans le gouvernement MR/N-VA où il a pu mener des politiques de droite absolument odieuses pendant des années.» Et d’ajouter que «ce sont des caricatures de la vielle droite qu’il ressort à longueur de journées. S’il y a tant de gens qui ont du mal à trouver un travail, c’est d’abord à cause des ravages causés par le libéralisme».

Faut-il craindre pour la Vivaldi?

Dans un tel climat de tension entre partenaires, le travail peut-il se poursuivre de façon constructive au niveau gouvernemental, singulièrement au fédéral?

«Le débat n’est jamais mauvais en tant que tel, nous répond Georges-Louis Bouchez. Par contre, il y a une vraie difficulté avec deux conceptions différentes du travail. D’un côté, un parti qui valorise le travail et veut récompenser ceux qui travaillent. De l’autre, un parti qui n’est pas assez volontariste, qui opte pour le maintien d’une certaine oisiveté».

Il y a une vraie difficulté avec deux conceptions différentes du travail.

Côté socialiste, on affirme que «nous ne sommes vraiment pas demandeurs de polémiques. Et nous pensons que les citoyens ne le sont pas non plus. Ce n’est pas notre façon de faire. Mais à un moment, on ne peut pas laisser tout dire. D’autant plus que ça a un côté injurieux», comme on nous l’indique au parti. «Cette sortie de Bouchez, c’est une pure provocation», sur un sujet qui ne figure de surcroît pas au programme du gouvernement.

Ce n’est pas notre façon de faire. Mais à un moment, on ne peut pas laisser tout dire.

La coalition Vivaldi n’est pas menacée en tant que telle, assure Georges-Louis Bouchez. «Mais c’est vrai qu’il y a de vraies différences de conception qui se font jour. Des dossiers qui arrivent à l’agenda: pensions, nucléaire, réforme fiscale, emploi. Et je crains que certains n’aient pas conscience des réalités. Le grand danger, en fait, c’est le blocage sur ces dossiers. L’inertie serait extrêmement dommageable», selon le libéral.

Dans les rangs du PS, on se veut moins alarmiste. «Il n’y a certainement pas péril en la demeure. Georges-Louis Bouchez a besoin d’une polémique chaque jour sur les réseaux sociaux. Quand ce n’est pas Sarah Schlitz, c’est nous. Et quand ce n’est pas nous, c’est un autre», lâche-t-on côté socialiste. Ces polémiques ont même un aspect positif, «c’est une certaine lisibilité. On voit clairement qui est de gauche et qui est de droite». Pour le reste, selon le PS, il convient de faire la part des choses entre ces polémiques médiatiques et les dossiers que le gouvernement est effectivement amené à traiter.

