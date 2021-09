Abba revient dans le Top 10 britannique des singles, une première en 40 ans

Le légendaire groupe de pop suédois Abba est en voie de revenir pour la première fois depuis 40 ans dans le Top 10 des singles au Royaume-Uni, avec deux nouveaux titres tirés de son prochain album «Voyage».

«I Still Have Faith in You» («Je crois toujours en toi») et «Don’t Shut Me Down» («Ne me rejette pas») se classent respectivement au 6e et 7e rang des charts britanniques, selon des estimations publiées dimanche et basées sur les premières ventes et diffusions en streaming. Le classement officiel sera publié vendredi.

«Si l’élan se poursuit, ces morceaux seront les premiers singles d’ABBA figurant au Top 10 britannique depuis +One Of Us+ en décembre 1981», souligne l’organisme chargé des classements.

«I Still Have Faith in You» engrange de fortes ventes de CD et de vinyles tandis que «Don’t Shut Me Down» est la chanson la plus téléchargée au Royaume-Uni jusqu’à présent cette semaine, indique dimanche cet organisme, précisant que les deux titres ont été diffusées en streaming plus de 500.000 fois à ce jour.

Les deux nouveaux singles sont tirés de «Voyage», le premier album studio d’ABBA depuis «The Visitors» en 1981.

Sa sortie a été annoncée lors d’un événement jeudi à Londres, concrétisant le retour promis aux fans depuis des années.

Les quatre membres d’ABBA - un acronyme confectionné avec les initiales de leurs prénoms - Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, s’étaient séparés en 1982.

«Voyage», un album de 10 titres dont huit nouvelles chansons et deux nouvelles versions -- «Just a Notion» et «Bumblebee» -- sortira le 5 novembre.

Le groupe connu pour ses tubes entêtants et ses tenues seventies va également lancer un nouveau spectacle qui débutera en mai prochain dans un théâtre de 3.000 places spécialement conçu pour l’occasion dans l’Est de Londres. Il déroulera en une heure et demie leurs tubes, interprétés par des hologrammes améliorés les présentant jeunes. Les billets pour ce spectacle seront mis en vente mardi.