Ce dimanche matin avait lieu le tout premier run-bike de Bouffioulx organisé conjointement par les clubs de jogging et de football de la localité.

Une première édition remportée sur la longue distance par Cédric Pasque et Loïc Bombaerts et sur la courte distance par les frères Ugo et Clothère Robert.

Retrouvez les résultats et le résumé du run & bike cette semaine dans votre journal L’Avenir, sur tablette, smartphone ou PC