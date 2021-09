US Open: Sander Gillé en quarts de finale du double mixte sans jouer

Sander Gillé s’est qualifié, sans jouer, pour les quarts de finale du double mixte à l’US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année samedi à Flushing Meadows, New York.

Associé à la Néerlandaise Demi Schuurs, le Limbourgeois, 30 ans, a profité en effet du renom au deuxième tour des Argentins Nadia Podoroska et Maximo Gonzalez.

En quarts de finale, Sander Gillé (N.8) et Demi Schuurs, ancienne partenaire d’Elise Mertens en double dames, joueront contre le duo formé par l’Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Joe Salisbury (N.2).

Plus tôt dans la journée, Sander Gillé et Joran Vliegen avaient dû quitter le tableau du double messieurs, au deuxième tour, battus par le Britannique Jonny O’Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi en trois sets: 3-6, 6-3, 7-6 (7/3).

Joran Vliegen, de son côté, est aussi engagé en double mixte, avec la Slovène Andreja Klepac, et tentera de rejoindre à son tour les quarts de finale en affrontant l’Australienne Ellen Perez et le Brésilien Marcelo Demoliner.

Au premier tour, Vliegen et Klepac avaient éliminé l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray (N.5) 2-6, 6-4 et 12/10 au super jeu décisif.