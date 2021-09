US Open: Elise Mertens rejoint Greet Minnen et Alison Van Uytvanck en 8e de finale du double

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh ont rejoint Greet Minnen et Alison Van Uytvanck en 8e de finale du double dames de l’US Open, samedi à New York.

La paire belgo-taiwanaise, tête de série N.1, s’est imposée 6-4, 6-2 en 1h05 face à la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Française Elixane Lechemia au 2e tour de la 4e et dernière levée du Grand Chelem de tennis.

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh affronteront pour une place en quarts de finale Greet Minnen et Alison Van Uytvanck, qui s’étaient hissées vendredi au 3e tour en écartant l’Australienne Ellen Perez et la Tchèque Kveta Peschke en trois sets 7-5, 1-6, 6-2 après 1h42 de jeu.

Elise Mertens avait remporté l’US Open en double en 2019 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka. Le duo avait encore gagné l’Open d’Australie en début d’année, avant de se séparer. La numéro 1 belge s’est alors associée à Su-Wei Hsieh, avec laquelle elle a remporté Wimbledon.