Il agresse une dame de 75 ans qui se recueille sur une tombe: la police de Namur lance un avis de recherche

La police de Namur est à la recherche d’un individu ayant commis un vol avec violence le 26/08/2021 dernier au cimetière de Bouge rue de la Poteresse.

L’ individu recherché a agressé et dérobé le portefeuille d’une dame âgée de 75 ans alors qu’elle se recueillait sur la tombe d’un proche.

L’auteur des faits est âgé entre 50 et 55 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux grisonnants et une calvitie. Au moment des faits, il portait une veste 3/4 foncée.

Merci de transmettre vos témoignages exclusivement via la ligne gratuite 0800/30 300 ou par mail à l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.