L’édition 2021 de la Foire agricole de Battice est lancée

Le coup d’envoi de la Foire agricole a été donné ce samedi matin. Après un an d’absence, l’événement est très attendu des visiteurs, qu’ils soient professionnels ou venus en famille.

Depuis samedi et jusqu’à dimanche soir, la Foire agricole de Battice ouvre ses portes au public. Et ils étaient déjà nombreux à arpenter, dès le matin, les allées du champ de foire, sous un merveilleux (et tant attendu) soleil.

L’inauguration officielle de l’événement s’est déroulée vers 10 heures en présence du bourgmestre de Herve, Marc Drouguet (HDM), du député provincial André Denis (MR) mais aussi des ministres Céline Tellier (Écolo), David Clarinval (MR), Willy Borsus (MR) et du ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet (MR). Après s’être prêtés au jeu des questions-réponses et au lieu d’un classique couper de ruban, ceux-ci ont été invités à casser un mur de ballots de paille à l’aide de fourches.

10 hectares dédiés à la ruralité

La Foire agricole de Battice, c’est plus de 150 exposants et 2 000 animaux à venir rencontrer le temps d’un week-end. Bovins wallons, moutons, chevaux, petits animaux (lapins, poules…) et autres ânes miniatures sont à découvrir aux quatre coins du site. Tout comme les impressionnantes machines agricoles dernier cri. De nombreuses animations sont aussi organisées durant les deux jours. Avis aux gourmands, la Foire met toujours autant en avant les produits locaux et de terroir.

Attention, toutefois, pour assister à la Foire agricole, il faudra apporter sa carte d’identité et son Covid Safe Ticket. Ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent se faire tester, sur place, avant l’entrée, par des infirmiers et médecins. Le test, qui se fait sur le parking en face de Fibreglass prend 20 minutes et coûte 10 euros. Pour les jeunes de 12 à 18 ans, le test Covid est gratuit.

Infos : www.foireagricole.be