Iron Maiden en mode samouraï

Prêt depuis deux ans déjà, le successeur de «Book of Souls» voit enfin le jour mais l’attente en valait la peine.

C’est lors de la dernière tournée, The Legacy Tour, que le groupe commença à planifier le successeur de The Book of Souls (2015). Mais évidemment, rien ne se passa comme prévu: «Le plan, c’était de le sortir à la fin de la deuxième partie de cette tournée. Alors on a été l’enregistrer, on est repartis sur les routes puis tout a été annulé suite à la pandémie», confie Bruce Dickinson au magazine anglais Metal Hammer. Et c’est ainsi que depuis deux ans, un album de la vierge de fer se trouvait dans un coffre-fort, seul son leader Steve Harris en possédait une copie, terrifié à l’idée qu’il se retrouve en ligne.

Un retour inspiré

Pour Sensutju, que l’on peut vaguement traduire du japonais par «tactique et stratégie», le groupe s’est à nouveau associé à Mark Wilkinson pour créer l’œuvre d’art spectaculaire inspirée des samouraïs comme on peut le voir sur la pochette avec Eddie, la mascotte, revêtu de la tenue traditionnelle. «On a choisi une nouvelle fois Paris et les studios Guillaume Tell, car l’atmosphère y est vraiment relax et on a tout ce qu’il faut pour enregistrer dans de bonnes conditions. C’est un ancien cinéma avec des plafonds assez hauts, l’acoustique est vraiment géniale», explique le bassiste Steve Harris.

Long de plus de 80 minutes Sensutju est un album très varié où des titres directs côtoient de longues plages épiques.

Si le premier single Writing on the Wall sort un peu du lot avec son atmosphère celtique, les trois derniers titres dépassant allègrement les dix minutes et composés par Steve Harris, sont du Maiden pur jus avec de longues cavalcades rythmiques et des passages atmosphériques. «Ce sont de longs morceaux assez complexes qui ont mis du temps pour être arrangés. Tout ce travail en valait la peine, je suis fier de cet album!»

Depuis le retour de Bruce Dickinson dans le groupe avec l’album Brave New World, Iron Maiden n’avait pas paru aussi inspiré.

«Sensutju», Warner – au Graspop le 16 juin 2022.