Les principaux résultats du Mémorial Van Damme 2021

Elise Vanderelst: «Même fatiguée, je voulais courir au Van Damme»

«Je suis loin du record de Belgique du mile mais j’avoue que j’étais fatiguée, je manquais de jus pour relancer dans la finale de la course, comme j’ai l’habitude de le faire», a expliqué l’athlète montoise. «Je vais donc prendre un peu de repos actif pendant les deux prochaines semaines, avec des petits footings et un peu de vélo, sans plus, avant de reprendre le chemin de l’entraînement à la fin du mois de septembre».

L’hiver d’Elise Vanderelst n’est pas encore bien établi, selon son entraîneur Raymond Castiaux. «Je pourrais participer à la Cross Cup et ne pas faire d’indoor cet hiver, ce qui devrait me permettre de terminer mes études, mon TFE et mon stage,» a précisé la Montoise. «Je pencherais pour le cross court cet hiver et viserais une qualification pour le champion d’Europe de relais-cross, s’il est au programme. Si pas, je pourrais évoluer sur le cross long. Je sens que j’ai bien progressé en endurance. Je vais bien entendu rester sur le 1.500 mètres à l’avenir, tant que je progresse sur cette distance. Mais j’évoluerai plus tard sur plus long».