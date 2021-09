Une cinquantaine de violations de la loi sur les soldes constatées cet été

L’Inspection économique a enregistré une légère augmentation du nombre total d’infractions au cours de la dernière période des soldes, annonce la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker, vendredi dans un communiqué.

L’Inspection économique a effectué 121 inspections cet été et 56 infractions ont été constatées. Toutefois, le nombre d’infractions concrètes à la loi sur les soldes d’été et à la période d’attente avant les soldes d’été s’est limité à 11 cas. Les 45 autres dossiers concernaient des infractions aux informations obligatoires figurant sur les sites web des entreprises.

L’année dernière, 60 infractions avaient été constatées lors de 173 contrôles. Les contrôles physiques étaient beaucoup plus nombreux dans le cadre des mesures corona.

Les secteurs dans lesquels le plus d’infractions ont été constatées sont le textile et les vêtements (39), les chaussures et les articles en cuir (10) et les meubles et la décoration (3). Les quatre autres infractions ont été constatées dans les secteurs des articles de sport, de l’électronique, de l’optique et des télécommunications.