Une campagne pour le respect entre les citoyens et les métiers de la sécurité

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a donné le coup d’envoi, vendredi après-midi à Auderghem, en Région bruxelloise, d’une nouvelle campagne promouvant le respect entre les citoyens et les services de sécurité comme la police, les pompiers et la protection civile, mais aussi les gardiens de la paix, les stadiers ou encore les agents de surveillance.

Cette campagne vise à renforcer ces relations via, entre autres, des vidéos, des brochures et une peinture murale.

«La relation entre les deux devrait aller de soi et être basée sur la confiance», a déclaré Annelies Verlinden. «Avec la crise du coronavirus, et les mesures de limitation des libertés et les actions de protestation comme La Boum, nous avons appris que ce n’était pas le cas. En outre, il apparaît que beaucoup de citoyens ne connaissent pas les services de sécurité et leur tâches précises, ce qui crée naturellement de la distance. D’autre part, on constate beaucoup de respect pour leur travail, comme lors des récentes inondations.’

Une brochure a dès lors été réalisée avec de faire connaître les différents services. Plusieurs vidéos sont également visibles sur le site internet besafe.be sous l’onglet «Campagne Respect Mutuel». A l’automne, une conférence sera aussi organisée avec des organisations de jeunes et de parents.

«Le fil rouge de la campagne est de travailler ensemble», a ajouté la ministre. «C’est pourquoi nous avons choisi deux petits poings comme symbole de la campagne. Cette image se reflétera également dans les différentes actions de la campagne.»

Le jeune duo d’artistes belges Suarez Murals a réalisé une fresque sur le boulevard Herrmann Debroux à partir des images de la campagne. Elle a été dévoilée par la ministre vendredi après-midi.