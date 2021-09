PHOTOS | Le public belge a accueilli ses médaillés olympiques sur la Grand-Place de Bruxelles

Plusieurs centaines de personnes, et jusqu’à près d’un millier selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, étaient présents vendredi de 16h00 à 17h00 sur la Grand-Place de Bruxelles pour voir les athlètes médaillés lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo.

Ceux-ci ont été accueillis sur le balcon de l’hôtel de ville par les autorités locales, à commencer par le bourgmestre Philippe Close et l’échevin des Sports Benoit Hellings.

La gymnaste Nina Derwael (or aux barres asymétriques) a fait s’élever les applaudissements, de même que l’athlète Bashir Abdi (médaille de bronze marathon). Les Red Lions ont aussi fait sensation avec leur médaille d’or en hockey sur gazon. L’annonce de la présence de Nafissatou Thiam, ce soir, au Memorial Van Damme, a également fait réagir le public.

Des personnes s’étaient habillées aux couleurs de la Belgique et agitaient des drapeaux tandis que la Brabançonne a été jouée pour marquer l’événement.

Une sportive de Charleroi, âgée de 20 ans, a fait le déplacement à Bruxelles avec des amis pour voir les performances en athlétisme au mémorial Van Damme ce soir. Elle en a profité pour passer par la Grand-Place afin de vivre la cérémonie d’accueil des médaillés olympiques. Une amatrice d’athlétisme de 23 ans est, elle, venue de Mons avec sa famille. «Je suis fan d’athlétisme et je regarde toujours les Jeux olympiques. Aujourd’hui, je réalise un rêve de gamine. On va aller voir les athlètes au mémorial Van Damme, car je trouve que ce qu’ils font est exceptionnel».

Après l’énoncé de ses titres de championne du monde, d’Europe et des jeux olympiques, Nina Derwael a déclaré. «C’est vraiment un rêve qui devient réalité. Cela (la fête, NDLR.) ne s’arrête pas. C’est très chouette de voir que tout le monde a suivi les Jeux. Cela fait vraiment plaisir».

Le bourgmestre s’est réjoui de pouvoir «rendre hommage à tous ces sportifs. C’était difficile pour eux d’avoir des Jeux olympiques sans public, alors qu’ils se sont préparés pendant toute leur carrière. On voulait les remercier, les médaillés et les autres aussi, avec une réception sur cette Grand-Place et ce soir au mémorial Van Damme où 25.000 personnes seront là pour les accueillir».

Aux Jeux olympiques de Tokyo, les sportifs belges ont remporté sept médailles: trois en or, une en argent avec le cycliste Wout van Aert (course sur route) et trois en bronze, notamment en judo avec Matthias Casse et en équitation.

«C’est vraiment magnifique ce qui s’est passé à Tokyo pour tout le secteur de l’équitation et aussi dans les paralympiques où on a obtenu des médailles», a fait valoir sur le balcon de l’hôtel de ville le cavalier Jerôme Guery de l’équipe de saut d’obstacles par équipes.