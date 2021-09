VIDÉO | Les sœurs de Saint-André revendent leur couvent à Ramegnies-Chin

Parce qu’il est devenu trop grand et trop coûteux, mais aussi parce qu’il ne correspond plus aux missions actuelles de la congrégation, les sœurs de Saint-André revendent leur couvent. Visite guidée (en vidéo) de ce solide immeuble construit après la Seconde Guerre mondiale au cœur d’un parc de 6 hectares. Cette vente marquera la fin de plus de sept siècles de présence des sœurs à Tournai.

Le couvent de la congrégation des sœurs de Saint-André à Ramegnies-Chin possède cette qualité qui caractérise les bâtiments construits dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il a en effet été conçu pour durer, réalisé avec des matériaux particulièrement résistants et il s’inscrit dans une certaine modernité qui tranche avec l’image que l’on se fait généralement des bâtiments répondant à ce type de vocation. Le couvent d’origine, situé là où se trouve actuellement l’athénée Campin, a été détruit lors du bombardement de mai 1940. Saint-André Ramegnies-Chin

Cela, avec d’autant plus de pertinence que la volonté, pour la congrégation, de retrouver une implantation se voulait une réelle nécessité après la libération; le couvent historique des sœurs de Saint-André (face à l’église Saint-Nicolas) - présentes dans la cité de Clovis depuis plus de sept siècles - avait en effet été totalement détruit par les bombes incendiaires allemandes en mai 1940.

La congrégation est née au début du XIIIe siècle

Il aura fallu attendre 1952 pour que la congrégation fasse son entrée officielle dans le bâtiment de Ramegines-Chin dont la première pierre avait pourtant été posée dès 1947 en présence du 97e évêque de Tournai, Monseigneur Étienne Carton de Wiart.

Si vous souhaitez vous replonger dans ce passé, l’histoire de la congrégation est évoquée dans notre édition du 7 janvier 2020. Lorsqu’elles sont arrivées à Ramegnies-Chin, les sœurs - dont le look a bien changé depuis cette époque - étaient encore une soixantaine. Elles sont aujourd’hui 25. Saint-André Ramegnies-Chin

Sans entrer dans les détails, on rappellera qu’elle doit son existence à deux sœurs qui, en 1231, ont ouvert aux pauvres, aux pèlerins et aux malades les portes de leur petite maison dans le quartier du Bruille, à Tournai. Celle-ci devint successivement une hostellerie, puis, en 1249, un petit hôpital, œuvre de bienfaisance. Les sœurs vivaient de la charité. Elles veillaient à ne jamais être plus de six «pour ne pas manger le pain des pauvres», disaient-elles.

En 1857, la congrégation a été reconnue de droit pontifical, sous l’autorité du pape. S’en est suivi un nouveau souffle spirituel et, après plus de sept siècles à Tournai, de nouvelles fondations voient le jour en Belgique (à Bruxelles et Namur), en Angleterre, en France (à Ameugny, près de Taizé et lyon), mais aussi plus récemment au Brésil et au Congo.

Une «internationalisation» qui explique aussi en partie pourquoi les sœurs souhaitent quitter Ramegnies-chin. De plus, lorsqu’elles intégrèrent le bâtiment en 1952, elles étaient encore une soixantaine et ne sont plus que 25 à l’heure actuelle, dont une majorité de sœurs âgées.

«Ce qui nous caractérise aujourd’hui, c’est que les 59 sœurs actives en Europe sont de 13 nationalités différentes. Nous voulons aller dans un lieu situé à un carrefour de populations et de cultures, pour servir là où l’on a besoin de nous, conformément à la spiritualité ignatienne...», nous déclarait la supérieure générale de la congrégation, sœur Agnès Granier.

Un départ vers la capitale en 2023

Ce sont des communes bruxelloises qui accueilleront les sœurs de Ramegnies-chin lors de leur départ pressenti à la mi-2023. Supérieure générale de la congrégation, sœur Agnès Granier avoue avoir un petit pincement au cœur en pensant au déménagement. Mais elle se dit aussi enthousiaste par les perspectives d’avenir de la communauté. EdA

Les plus âgées devraient rejoindre une aile dédiée exclusivement à la communauté dans une maison de repos et de soins déjà présente aux abords du bois de la Cambre alors qu’une nouvelle communauté sera créée à Schaerbeek et accueillera notamment le généralat et un espace d’accueil.

Une aile pour l’école voisine

L’une des missions les plus connues des sœurs dans notre région est celle dédiée à l’éducation. Avec l’arrivée du premier directeur laïque au sein de l’école en 1975 - le regretté Jean-Claude Simon qui vient de nous quitter – les religieuses ont progressivement «déserté» les salles de classe au profit de nouvelles orientations apostoliques. Sobre et chaleureuse, la chapelle offre également un bel espace au cœur du couvent. EdA

Cela s’est aussi traduit par une scission progressive, au sein même du bâtiment, entre les parties occupées par les élèves et le corps enseignant, d’une part, et la communauté, d’autre part. Reste l’étage d’une aile (et demie) occupé par l’institut St-André, mais imbriqué dans le couvent. Celui-ci sera cédé à l’école, une séparation physique sera posée à cette fin. Il s’agit de la partie du couvent donnant sur la cour de l’école, les ailes proposées à la vente donnant quant à elles vers le parc situé de l’autre côté du bâtiment.

Outre une soixantaine de chambres dont une vingtaine donnant sur une terrasse de 298 m orientée plein Sud et surplombant le parc, le bâtiment de trois étages de 6 675 m (dont 1 350 m de combles) abrite également huit plus grandes salles pouvant servir d’espaces polyvalents, dont une chapelle et un oratoire.

Le jardin intérieur est «ceinturé» par un très joli cloître fermé de 332 m servant aujourd’hui de bibliothèque. Le cloître intérieur de 332 mètres carrés est en partie occupé par la bibliothèque. EdA

Le musée restera patrimoine tournaisien

Lorsqu’en mai 1940, le couvent originel (là où prend place aujourd’hui l’Athénée Campin) a été détruit, les archives de la congrégation sont, elles aussi, parties en fumée. Aussi, lorsque, près de vingt après la guerre, s’est ouverte une campagne de fouilles sous les ruines de l’ancien couvent sous l’égide de la Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie (STGPA), s’offrait, pour les religieuses, l’opportunité de retrouver des traces tangibles de leur présence à Tournai.

Ces recherches furent entreprises après qu’une pelleteuse mette à jour, par hasard, les restes d’une crypte qui abritait les corps de religieuses décédées sur place au cours des siècles précédents. La campagne fut pour le moins fructueuse elle permit notamment de retrouver les différents niveaux de sols qui se chevauchèrent depuis le XIII siècle. Les sols qui se sont chevauchés au fil du temps sont réapparus lors des fouilles menées sur le site historique et des portions de ces derniers ont été ramenées à Ramegnies-Chin, de même que divers objets et poteries mis à jour lors des recherches archéologiques. EdA

De même qu’un nombre appréciable de pièces archéologiques (poteries, bronze, restes de calices…) témoignant de l’occupation des lieux par les religieuses depuis plus de sept siècles. Ces découvertes - dont des pans entiers de sol - ont été transférées vers un musée dédié à l’histoire de la congrégation dans les sous-sols du couvent de Ramegnies-Chin. Si cette histoire vous intéresse, le musée ouvre ses portes aux visiteurs lors des journées du patrimoine, les samedi 11 et dimanche 12 septembre prochain, à 14 h et à 16 h, sur réservation (par tel. au 069/22 20 45 ou par mail à info@visittournai.be)

D’aucuns poseront inévitablement la question de savoir ce que deviendra ce musée dans le cadre de la vente du bâtiment. Les sœurs se disent ouvertes à toute proposition, sans exclure la possibilité de voir un projet touristique se développer sur le site pourvu qu’il soit compatible avec l’éthique des lieux et de l’école voisine. S’il s’avère impossible de maintenir le musée en place, les sœurs escomptent trouver un accord avec la Ville pour transférer les collections sur un autre site. Sachant que celles-ci font partie intégrante du patrimoine tournaisien mais aussi de la congrégation dont elles retracent l’histoire.