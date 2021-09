Générations solidaires: des investissements à long terme!

La locale Pays des Vallées de ATD Quart Monde, le Foyer pour jeunes de l’Aubépine et Cheveux au vent sont les 3 associations lauréates de notre appel à projets Générations solidaires, récompensées en juin dernier. A quoi consacrent-elles les sommes reçues? Rencontre avec ces citoyens passionnés!

ATD Quart Monde (Hastière)

«Le prix Générations solidaires nous permet de pérenniser nos actions, se réjouit Monique Desmedt-Couillard. Nous avons investi dans des tonnelles de qualité mais aussi dans du matériel pour les ateliers». Avec son époux Marc, Monique a créé la locale Pays des Vallées de ATD Quart-Monde active au Domaine du Bois de Lens, un des 34 domaines d’habitat permanent composé de chalets et de caravanes où vivent des centaines de familles sur la commune d’Hastière. Le groupe Pays des Vallées multiplie les initiatives pour casser le cercle de la pauvreté. «L’Opération Talents, notre événement participatif, a eu un grand succès cette année en août avec plus de 120 participants et 30 animateurs impliqués. Des ateliers étaient proposés par les habitants et d’autres citoyens de la région à d’autres habitants du domaine et dans le centre d’Hastière». Objectif? Faire évoluer les regards trop souvent négatifs portés sur les habitants des domaines. Il s’agissait de la première animation à Hastière depuis le confinement. Le travail de longue haleine se poursuit toute l’année!

La Fabriek de l’Aubépine (Havelange)

«Grâce au Prix Coup de cœur, nous allons pouvoir investir dans un espace de stockage pour le matériel mais aussi dans de l’outillage». À Havelange, l’équipe du Foyer Aubépine développe un projet délicieusement créatif, la Fabriek. .

Mathieu Golinvaux Celle-ci offre un cadre joyeux et ludique au service résidentiel pour des jeunes éloignés temporairement de leurs familles. Le SRG l’Aubépine accueille en permanence 15 jeunes de 3 à 18 ans qui y sont hébergés. Ces 15 jeunes du Foyer de l’Aubépine participent à leur rythme aux chantiers de la Fabriek’, avec l’aide experte d’Elsa Lequarre, menuisière« Nous voulons donner un élan créatif aux jeunes, les valoriser, les rendre fiers de ce qu’ils font de leurs mains . Les jeunes construisent notamment des sculptures de sorcières pour une exposition dans le bois de Libin (projet du GAL Nov’Ardenne) pour le 18 septembre. Et préparent leur première brocante dans le quartier qui sera organisée le 10 octobre avec les voisins et des associations partenaires.

Cheveux au vent (Arlon)

«Le Prix Coup de pouce a permis de financer une partie de l’achat des vélos adaptés, sourit Xavier Bontemps, pionnier du collectif Cheveux au vent. Vous pourrez les découvrir ce dimanche 5 septembre lors de la brocante place Didier à Arlon avec un défilé à midi». Cheveux au vent

Cheveux au vent a démarré en mars et fait des émules depuis l’arrivée de 3 vélos fin juillet. Le principe: emmener en balade à vélo des résidents d’institutions, des personnes âgées isolées ou des personnes en situation de handicap. Il ne s’agit pas ici de tandem mais de vélos de type cuistax ou pousse-pousse selon les modèles, propices au dialogue. «Notre volonté est d’offrir l’aventure ‘cheveux au vent’ à tout citoyen ne faisant pas ou plus de vélo seul (vieillesse, handicap, maladie, solitude) qu’il ou qu’elle vive en institution ou chez elle », précise Xavier. Les balades du mois d’août ont offert des moments de joie intense à des personnes qui n’étaient plus sorties du tout depuis le confinement! Et ce n’est qu’un début pour une société plus inclusive!