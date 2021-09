Tatie Danielle fait un doigt d’honneur à l’avocate - Elle met le feu et prévient RTL… 5 étonnantes histoires judiciaires

Non contente de s’en prendre au voisinage, «Tatie Danielle» est intenable au tribunal; Il tente de cacher une scie sauteuse… dans son pantalon; Il affirme que son cerveau était piraté, le tribunal n’était pas de cet avis… 5 histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal.

S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins.

Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. A Arlon, Tatie Danielle qui terrorise son voisinage fait un doigt d’honneur à l’avocate

Devant le tribunal correctionnel d’Arlon, Me Hélène Michel a longuement expliqué le calvaire enduré par ses clients, harcelés par leur voisine. Concentrée sur sa plaidoirie, elle n’a pas pu observer les gestes de la prévenue à son encontre.

Assise sur le banc des accusés, une dame de soixante ans, lunettes sur le nez et queue-de-cheval tirant ses cheveux de jais en arrière, n’a pas arrêté de gesticuler, de regarder l’avocate droit dans les yeux avec un regard sombre et de «commenter» les affirmations de Me Michel par des mimiques et des gestes peu amènes. Le clou de la prestation a été un doigt d’honneur pour répondre à une proposition de faire examiner la dame par un psychologue.

2. Elle met le feu et prévient RTL Info

Les faits remontent au mois d’avril 2019. À cette époque, les nuits du vieux Namur sont troublées par des débuts d’incendie à répétition.

Boîtier électrique, poubelles, filets de chantier sont «allumés». Une maison de la rue du Président a même été visée, occasionnant des dégâts à la façade et aux châssis. Identifiée via les caméras, la prévenue a utilisé, à deux reprises, le bouton orange «Alertez-nous» de RTL Info pour signaler les méfaits. Aux enquêteurs, elle a toujours nié en être l’auteur.

3. Cacher une scie sauteuse dans le pantalon, ça finit par se voir

Absent lors de son audience au tribunal correctionnel de Huy, ce mercredi, le Hutois de 30 ans était pourtant en aveux au moment de son audition par les policiers.

Les faits reprochés? Des vols commis le 20 mars, le 3 avril et le 2 mai au magasin de bricolage et de décoration situé quai de Compiègne à Huy, Mr Bricolage. Filmé par les caméras de surveillance, il mettait du matériel dans ses vêtements et passait à la caisse avec un sachet de bonbons pour passer inaperçu. Mais une scie sauteuse dans le pantalon, ça finit tôt ou tard par se voir…