Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Déjà plus de 1,2 million de demandes pour des tests PCR gratuits

Depuis le 26 juin, les Belges de plus de six ans qui n’ont pas encore été vaccinés peuvent demander un code pour un test PCR gratuit. L’opération court jusqu’au 30 septembre. Quelque 1,25 million de codes pour des tests PCR gratuits ont été demandés jusqu’à présent, dont 72% ont été utilisés. Ce bilan provisoire est donné ce vendredi par la responsable du Comité interfédéral Testing et Tracing, Karine Moykens.

Plus de 2.000 nouveaux cas par jour en Belgique

Entre le 24 et le 30 août, 2.049 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 5% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce vendredi matin.