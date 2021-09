Nafi Thiam revient sur son formidable parcours; La tornade d’Houffalize reconnue comme calamité; L’école interdit les smartphones… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 3 septembre 2021.

1. INTERVIEW | «Double championne olympique? Je ne réalise pas encore...»: Nafi Thiam se confie avant le Mémorial Van Damme

Reine incontestable de l’heptathlon, Nafi Thiam retrouve son public avec un plaisir non dissimulé, ce vendredi soir, à Bruxelles.

Un mois après avoir confirmé, à Tokyo, son titre olympique à l’heptathlon, Nafi Thiam retrouve la compétition, ce vendredi, au Mémorial Van Damme, un rendez-vous sur lequel elle avait dû faire l’impasse l’an dernier. Àla hauteur, en présence du Top 5 des derniers JO, la double médaillée d’or veut avant tout «prendre du plaisir».

2. Les Belges ont pris un médecin dans leur valise

Le Belge a été prévoyant, cette année, avant de partir en vacances. Il s’est renseigné sur les précautions sanitaires des destinations envisagées et s’est constitué une pharmacie de voyage.

3. La tornade d’Houffalize reconnue comme calamité

Le 27 juin dernier, des vents jusqu’à 260 km/h ont soufflé sur les hauteurs de la commune d’Houffalize. Le château-ferme de Bernistap n’était plus qu’un champ de ruines après le passage de la tempête.

Le Gouvernement de Wallonie l’a reconnu jeudi comme calamité naturelle publique.

4. Les élèves de Saint-Albert (Jodoigne) interdits d’utiliser leur GSM à l’école

Les parents des élèves de l’institut Saint-Albert viennent d’être informés que les GSM de leurs enfants devaient être éteints dans l’école.

5. INTERVIEW | Helmut Lotti: «Je n’aime pas qu’on me dise ce que je dois faire»

Le romantisme de l’Italie. C’est le thème du nouvel album d’Helmut Lotti, Italian Songbook, qui sort ce vendredi. Le ténor - qui a décidé de remettre une perruque - présente douze reprises et deux titres originaux: le virevoltant Tarantella dont il signe paroles et musique et Te Voglio Bene Assaje (Je t’aime beaucoup), une sérénade napolitaine sur laquelle il a écrit des paroles.

6. La coopérative «Vent d’enfan» a déjà levé 220 000€ de fonds pour l’éolienne citoyenne

La jeune coopérative citoyenne «Vent d’enfan», qui veut développer les énergies renouvelables sur les communes d’Engis, Nandrin, Flémalle, Neupré et Anthisnes, prend son envol pour de bon. Et avec succès. Sa première levée de fonds, lancée en mars, vient de se terminer sur une note plus que positive: 220.000€ récoltés pour 191 coopérateurs.

7. Concerts à Namur: une rentrée chargée, avec ou sans Covid Safe Ticket

L’offre musicale sera foisonnante ces prochaines semaines à Namur, et dès ce vendredi. Il y a presque une saison entière à rattraper. Avec ou sans Covid Safe Ticket.

8. Elle met le feu et prévient RTL Info

Les faits remontent au mois d’avril 2019. À cette époque, les nuits du vieux Namur sont troublées par des débuts d’incendie à répétition.

Boîtier électrique, poubelles, filets de chantier sont «allumés». Une maison de la rue du Président a même été visée, occasionnant des dégâts à la façade et aux châssis. Identifiée via les caméras, la prévenue a utilisé, à deux reprises, le bouton orange «Alertez-nous» pour signaler les méfaits à RTL Info. Aux enquêteurs, elle a toujours nié en être l’auteur.

9. DIABLES ROUGES | Analyse du succès en Estonie; avec encore un fort goût d’Italie en bouche

La Belgique s’est facilement imposée en Estonie pour sa reprise après l’Euro raté. Les qualités sont toujours là, les défauts aussi.

10. «Solidarité et partage» récolte des dons pour les sinistrés à l’H2 O (Pecq)

La boîte de nuit H2O a été prêtée pour servir d’entrepôt à l’associationqui apporte des dons aux sinistrés, «Solidarité et partage».