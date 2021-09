Grippe aviaire: Mouscron située dans la zone de surveillance

Deux zones ont été délimitées autour du foyer de grippe aviaire afin de réduire la propagation du virus.

Selon l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), un foyer de grippe aviaire de type H5N8 hautement pathogène a été confirmé chez un négociant d’oiseaux à Menin. La commune de Mouscron est concernée par la zone de surveillance de 10 km autour du foyer et ce jusqu’à nouvel ordre.

Des mesures strictes ont été mises en place pour limiter la propagation du virus. Deux zones ont donc été délimitées, une de protection et une de surveillance. Au sein de la première, chaque détenteur doit procéder à l’inventaire des volailles et des autres oiseaux qu’il détient.

Dans la zone de surveillance, chaque détenteur professionnel est tenu de réaliser un inventaire des volailles et des autres oiseaux qu’il détient et doit le transmettre dans les 72 h à l’ULC de l’Afsca dont il dépend. Les déplacements de volailles, oiseaux et œufs à couver dans la zone sont interdits. De plus, les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d’autres oiseaux détenus en captivité sont interdits.

Il est demandé aux détenteurs professionnels de fournir leur inventaire dans les 24 heures à l’ULC de l’Afsca dont ils dépendent et dans les 48 heures à leur commune. L’ensemble des volailles et autres oiseaux détenus en captivité doivent être placés et maintenus dans un bâtiment fermé.

Les déplacements de volailles, oiseaux et œufs à couver dans la zone sont bien entendu interdits. Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent avoir lieu.

«Le virus tel qu’il circule actuellement, et ces dernières années, n’est pas transmissible aux humains. Le consommateur n’encourt également aucun risque. La viande et les œufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité», tient à rassurer l’Afsca.