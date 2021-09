VIDÉO | Quotidien au marathon de la bière à Liège: «Les Belges sont vraiment les plus cool»

L’émission française était de passage en cité ardente le week-end passé. Et l’accueil a une nouvelle fois été bien chaleureux...

Dimanche dernier avait lieu le «Beer Lover Marathon» à Liège. Un événement insolite qui n’a pas échappé à la caméra de Quotidien. Déjà présente en 2019, l’émission de Yann Barthès et sa séquence «Transpi» est revenue prendre la température en cité ardente. Et, sans surprise, elle est toujours aussi bouillante malgré une météo bien belge.

Entre des rencontres pleines de bonhomie et un brin arrosée, l’équipe de la chaîne française TMC n’a pas hésité à mouiller le maillot sur le parcours houblonné de 42 kilomètres. Et a pu savourer ça avec une fiesta joliment résumée par le présentateur Etienne Carbonnier: «Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus vu un aussi gros bordel et, franchement, ça fait du bien.» Et d’ajouter: «Merci à tous les Liégeois qui ont une nouvelle prouvé que les Belges sont vraiment les plus cool.»