Saint-Trond recrute le défenseur allemand Toni Leistner

Saint-Trond a annoncé vendredi l’arrivée de Toni Leistner. Le défenseur central allemand de 31 ans était libre.

La saison passée, Leistner avait disputé 19 rencontres de championnat pour Hambourg en deuxième division allemande. Son contrat s’est achevé fin août.

L’Allemand avait commencé sa carrière au Dynamo Dresde, en troisième et deuxième division. En 2014, il avait rejoint l’Union Berlin où il a disputé plus de 100 rencontres. Quatre ans plus tard, il s’engageait avec Queens Park Rangers, en Championship, la D2 anglaise. Début 2020, il était prêté à Cologne, avant de signer à Hambourg.

Saint-Trond occupe la 14e place de la Jupiler Pro League avec 7 points en six rencontres. Après la trêve internationale, les Canaris se déplaceront au Beerschot le lundi 13 septembre.