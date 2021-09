US Open: Alison Van Uytvanck et Greet Minnen passent le premier tour en double

Greet Minnen et Alison van Uytvanck. AFP

Associées, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont franchi le cap du premier tour du double à l’US Open de tennis, 4e et dernière levée du Grand Chelem de l’année, mercredi à Flushing Meadows, New York.

Van Uytvanck, 27 ans, 116e mondiale en double, et Minnen, 24 ans, 121e au classement WTA du double, ont battu au premier tour l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Japonaise Makoto Ninomiya en deux sets - 6-3, 6-4 - en 1 heure et 13 minutes de jeu.

Au deuxième tour, la paire belge sera opposée soit à la Serbe Ivana Jorovic (WTA 592 double) et la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 92) soit à l’Australienne Ellen Perez (WTA 46 double) associée à la Tchèque Kveta Peschke (N.16/WTA 48 en double).

Au 3e tour, toujours en cas de victoire des Belges, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen pourraient retrouver Elise Mertens. La numéro 1 mondiale, qui fait la paire avec la numéro 2, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, a parfaitement bien entamé son parcours jeudi en battant 6-0, 6-0 la Russe Anna Kalinskaya et la Kazakhe Yulia Putintseva.

En simple, Alison Van Uytvanck (WTA 58) éliminée au premier tour, il reste encore Greet Minnen et Elise Mertens dans le tableau final. Numéro 104 à la WTA, Minnen avait été repêchée des qualifications et s’est qualifiée pour le 3e tour, une première pour elle en Grand Chelem, grâce à un succès sur un double 6-4 contre la Russe Liudmila Samsonova (WTA 52).

Elise Mertens, 25 ans, 16e joueuse du monde, a, elle, franchi le 2e tour en écartant la Grecque Valentini Grammatikopoulou (WTA 234), 24 ans, sur un double 6-2 mercredi et affrontera vendredi au 3e tour la Tunisienne Ons Jabeur Ons Jabeur, 27 ans, 21e mondial.