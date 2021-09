Parmi les 3 000 victimes du 11 Septembre figure un Belge. Ce soir, sur RTL TVI, retour sur le destin tragique de Patrice Braut.

ll s’appelait Patrice Braut, il avait 31 ans et travaillait dans la finance pour le compte de l’entreprise de gestion de risques Marsh&Mc Lennan, au World Trade Center à New York. Cet Anderlechtois est la seule victime belge des attentats du 11 Septembre. Son histoire tragique sera évoquée ce soir au cours de ce documentaire intitulé Le 11 Septembre des Belges. Une soirée spéciale présentée par Luc Gilson.

«Il y aura donc l’histoire de Patrice Braut, au travers du témoignage de ses parents. Mais aussi des Belges qui étaient à New York ce jour-là, comme un médecin qui assistait à un colloque sur place ou encore des élèves qui étaient en voyage scolaire. Au début, ils ne se sont pas rendu compte de ce qui se passait, avant finalement de vivre l’horreur. Je ne me souvenais pas d’avoir entendu ces témoignages de Belges à l’époque.»

Parmi les témoins interrogés, on verra aussi Isabelle Durant, ministre de la Mobilité et des Transports en 2001. «Elle devait assister à une réunion en compagnie d’autres ministres à Washington et se trouvait non loin du Pentagone, où le vol 77 d’American Airlines s’est écrasé, faisant 89 morts. J’ignorais qu’elle était là-bas et c’est un témoignage assez fort.»

«On a parlé d’un petit avion de tourisme»

Une autre partie du film sera consacrée à la manière dont les événements ont été vécus au sein de la rédaction de RTL. «On verra notamment Jacques van den Biggelaar qui avait été rappelé pour intervenir dans les éditions spéciales afin de commenter les images de CNN en direct.» Luc Gilson se souvient très bien de ce jour funeste. «Moi, je bossais pour Tout s’explique, raconte le journaliste. Au départ, comme tout le monde, j’ai cru à un accident. On a d’abord parlé d’un petit avion de tourisme… Moi, je me souviens surtout du deuxième avion qui percute la deuxième tour. J’ai d’abord pensé pendant quelques secondes qu’ils remontraient les images du premier avion. Puis, j’ai compris que c’était bien un deuxième avion, que c’était donc un acte terroriste, que c’était la guerre… Je suis directement allé voir la rédaction pour dire que j’étais disponible. Je suis donc allé à l’OTAN à Bruxelles, qui avait été évacué. J’y ai fait de nombreux duplex.»

Présentateur du JT depuis 11 saisons maintenant, Luc Gilson sera de nouveau sur le pont début novembre pour une deuxième soirée spéciale consacrée à Hitler et au nazisme en Belgique.

RTL-TVI, 19.50