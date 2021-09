Relogement des sinistrés: de nouvelles pierres à l’édifice

L’étude indépendante confiée aux Suisses

Une semaine après les inondations de la mi-juillet, le ministre Philippe Henry (Écolo) annonçait qu’il allait commander une étude indépendante sur la gestion des voies hydrauliques pendant cette tragique semaine du 12 juillet. C’est le bureau suisse Stucky, spécialisé depuis 1926 dans les domaines de l’eau et du génie civil (notamment en ce qui concerne la prévention des inondations, la construction et la gestion des barrages), qui va s’en charger. Le marché a été attribué mercredi.

«Cette analyse indépendante vise à donner au ministre de tutelle les éléments de réponses clairs et factuels sur la qualité des procédures de gestion des voies d’eau mises en œuvre entre le 12 et le 16 juillet 2021, au vu du contexte de multiplicité des responsabilités décisionnelles notamment des gestionnaires de voies d’eau, et du niveau d’incertitude des prévisions des phénomènes hydrologiques», précise le cabinet Henry.

Deux rapports sont attendus. Le premier, qui devra être bouclé le 30 septembre, concerne les faits: état des barrages et autres ouvrages d’art avant les crues, situation hydrologique en Wallonie entre le 12 et le 16 juillet 2021, identification de la chaîne des gestionnaires et acteurs, de leurs missions, ressources et interactions, témoignages de citoyens sinistrés. Ce premier volet va aussi se consacrer à un «examen critique de la quantité, la nature et la qualité de l’information dont disposait le SPW MI (hydrologie, gestionnaires des infrastructures) aux prémices de la crue et lors de celle-ci.»

Ensuite, pour le 30 octobre, un second rapport devra être livré, avec des propositions pour renforcer et améliorer la prévention et la maîtrise de la gestion hydraulique.

Un premier appel avait été lancé début août mais aucun candidat n’avait répondu. Le nouvel appel, qui date du 18 août, a au moins déclenché l’offre «convaincante » de ce bureau suisse, qui va s’associer à l’Université de Liège pour plusieurs volets de son étude.