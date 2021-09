L’inquiétude grimpe à Bruxelles: 21% de patients covid en soins intensifs

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale reste inquiétante. C’est ce qu’affirme la Cocom ce 2 septembre. Les chiffres grimpent.

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale reste inquiétante, a affirmé jeudi la Commission communautaire commune, sur foi des indicateurs chiffrés les plus récents, toujours en augmentation.

Le taux d’incidence, soit le nombre d’infections pour 100.000 habitants, continue d’augmenter: il atteignait jeudi le taux de 550, contre 512 le 26 août dernier. Selon la CoCom, on constate la plus forte augmentation dans les catégories d’âge les plus jeunes (jusqu’à 19 ans), mais le nombre d’infections dans les catégories d’âge plus élevées est également en hausse, notamment pour les 60-79 ans.

Le taux de positivité – la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués – augmente: il est passé de 7,0% le 26 août dernier à 7,5% jeudi. En revanche, le nombre de tests effectués est en baisse par rapport à la semaine dernière, avec une moyenne de 7.400 tests par jour, jeudi.

La valeur R, soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade est en légère augmentation. Elle s’élève à 1,05 jeudi, contre 1,03 le 26 août.

Hospitalisations en hausse

Le nombre d’hospitalisations continue sa hausse, passant de 191 le 26 août à 209 le 1er septembre. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois diminue légèrement: il était de 68 le 26 août contre 66, mercredi, le 1er septembre. Néanmoins, les 21% du taux d’occupation des services de soins intensifs bruxellois ont été atteints, ce qui est très inquiétant, juge la Commission Communautaire Commune. Très peu de personnes actuellement admises dans les unités de soins intensifs n’ont été entièrement vaccinées.