INTERVIEW | Helmut Lotti: «Je n’aime pas qu’on me dise ce que je dois faire»

Helmut Lotti sort ce vendredi «Italian Songbook». Un disque de chansons italiennes, devenues parfois des standards en anglais… Il revient aussi son expérience à The Voice Seniors en Flandre, où il n’est resté qu’une saison.

Le romantisme de l’Italie. C’est le thème du nouvel album de Helmut Lotti, Italian Songbook, qui sort ce vendredi. Le ténor – qui a décidé de remettre une perruque – présente douze reprises et deux titres originaux: le virevoltant Tarantella dont il signe paroles et musique et Te Voglio Bene Assaje (Je t’aime beaucoup), une sérénade napolitaine sur laquelle il a écrit des paroles.

Helmut Lotti, comment avez-vous vécu l’année qui vient de passer?

Sans trop de problème, car j’habite près de Durbuy. Cela aurait été différent si j’avais été dans un appartement à Bruxelles, Anvers ou ailleurs… Cette période m’a permis de terminer mon album. J’ai pris beaucoup plus de temps pour l’enregistrer. Ça, c’est le côté positif. Le côté négatif, c’est que je n’ai pas pu voir ma fille (NDLR: Messalina, qu’il a eue avec sa 1re épouse Kimberly Grosemans), ma maman et surtout mon père, qui est décédé au mois d’août de l’an dernier. Avant son décès, je ne l’ai vu que deux fois en six mois car il se trouvait dans une maison de repos… J’ai préféré laisser son épouse le voir, je trouvais ça plus important.

Les sorties, les restaurants… ne vous ont pas trop manqué?

Non, car je me suis toujours dit que ça reviendrait. Par contre, j’ai quand même fait construire une piscine dans mon jardin. Mais avec le temps qu’il a fait, je n’ai pas vraiment pu en profiter.

Vous avez amené un peu de soleil au début de l’été avec «Tarantella», le 1er single de ce nouvel album consacré aux chansons italiennes…

Oui, c’est vrai, je voulais avoir quelque chose de gai pour l’été. Et puis lors de la sortie de ce single, on célébrait les 75 ans de l’immigration italienne. Quand j’habitais à Beringen, j’avais beaucoup d’amis italiens. Ils sont très chaleureux et ça me fait plaisir d’enfin pouvoir faire tout un album avec des chansons italiennes, car il y en a toujours beaucoup lors de mes concerts à Charleroi et Liège.

Cette chanson est en anglais, avec quelques parties en italien…

Oui, c’est de l’italien pour touristes (rires). D’ailleurs, au début de la chanson je fais une erreur, je chante «I find myself walking down the plazza», mais en italien, c’est «piazza». J’ai trouvé ça très amusant.

Cela donne un album typiquement Helmut Lotti, totalement vintage.

La chanson italienne, c’est vaste. Il y a la pop italienne, avec Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti, Toto Cutugno… Et puis il y a la chanson italienne plus romantique…

Et ça, c’est plus mon rayon! (sourire)

Comment s’est opéré le choix des morceaux que vous alliez reprendre?

Je voulais avoir le mix parfait entre morceaux classiques légers et pop des années 50 et 60. Cela donne un album typiquement Helmut Lotti, totalement vintage. La sélection a été faite avec mon manager. Nous avions tous les deux une liste et on a trouvé un équilibre.

Quelle chanson figurait au top de votre liste?

Je voulais absolument faire Una Lacrima Sul Viso, de Bobby Solo. Lui, c’est le mix entre Elvis Presley et Roy Orbison. Il y avait aussi Io Che Non Vivo, qu’Elvis a chantée en anglais en 1970 (NDLR: You Don’t Have To Say You Love Me). Et puis, j’ai toujours aimé Bella Ciao, qui est le 2e single. Cela fait longtemps que je voulais la reprendre.

C’est une chanson de partisans pendant la Seconde guerre mondiale…

Cela a évolué vers cela. Mais à l’origine, ce n’est même pas certain que ce soit complètement italien. Il y a dans la mélodie des racines klezmer, que l’on retrouve dans une chanson intitulée Dus Zekele Koilen. Il est possible qu’il y ait eu ensuite une version italienne avec des paroles chantées par des femmes qui devaient travailler dans des situations pénibles. Pour moi, cette chanson est un peu l’équivalent d’un «negro-spiritual».

Aujourd’hui, la référence, c’est la série «Casa de Papel»…

Oui, je sais, tout le monde parle de ça…

Il y a même eu des versions technos…

Oui. Même DJ Ötzien Autriche l’a reprise…

J’essaye toujours de véhiculer les émotions correctes avec les chansons que je chante.

Vous en pensez quoi?

Il y a un public pour ça… Mais ce n’est pas pour moi. Je voulais faire ma version qui raconte l’histoire avec aussi un peu de profondeur. J’essaye toujours de véhiculer les émotions correctes avec les chansons que je chante.

L’une des particularités de cet album, c’est que de nombreuses chansons que vous reprenez ont été des tubes en anglais…

Oui, c’est vrai. Notamment Shirley Bassey, qui a chantéI Who Have Nothing (Uno Dei Tanti), La Vita(La Vita) et Never Never, Never (Grande Grande Grande). J’ai trouvé cela très intéressant.

Vous allez faire une tournée, avec deux dates en janvier à Liège et Charleroi. Et aussi à l’étranger…

J’ai eu mon premier concert la semaine passée, devant 3 000 personnes, avec six musiciens. C’était magnifique. Après Liège et Charleroi, j’irai en Allemagne, Autriche, Suisse et Danemark.

Il y a d’autres pays où vous aimeriez aller?

Oui, j’aimerais aller chanter aux États-Unis et puis surtout au Québec.

Je n’ai pas fait cet album pour les Italiens, je l’ai fait pour mon public. Ils ont chez eux des chanteurs ou des groupes qui font ça très bien aussi.

Et pas en Italie?

Non. Je n’ai pas fait cet album pour les Italiens, je l’ai fait pour mon public. Ils ont chez eux des chanteurs ou des groupes qui font ça très bien aussi, comme Il Volo. Leurs arrangements sont plus pop, et leurs voix sont plus classiques. Le seul artiste «cross over» comme moi en Italie, c’est Andrea Boccelli.

Mais vous y voyagez souvent comme touriste en Italie?

Non, pas souvent, car c’est rare que je retourne dans un pays. Le monde est trop beau et il y a beaucoup à voir. Mais j’ai visité quand même l’Italie cinq ou six fois…

Vous avez une région préférée?

La Toscane. Je suis aussi allé deux fois à Venise…

Vous aimez la gastronomie italienne?

Non, pas trop. Je ne suis pas fan des pâtes et des pizzas. Parfois, mais pas plus d’une semaine… Par contre, j’aime le vin. Le sangiovese, c’est très bon.

J’ai aussi appris que vous aviez produit du jus, avec les pommes de votre jardin. Vous allez le vendre?

Non. La firme qui a pressé mes pommes ne va pas apprécier si je commercialise les bouteilles qu’ils ont produites. Il faudrait que je presse mes pommes moi-même. J’ai un projet d’étiquette, avec une poire et deux pommes… et l’inscription «Helmut Juice» (rires). C’est ma fille qui a dessiné l’étiquette. Mais je ne sais pas si je vais oser…

Je n’aime pas que l’on me dise ce que je dois dire et faire… Je ne joue pas à être Helmut Lotti, je suis Helmut Lotti.

En Flandre, en 2019, on a pu vous voir comme juré dans la saison 1 de The Voice Seniors. Vous avez aimé l’expérience?

C’était une bonne expérience, mais cela reste de la télévision. C’est pour ça que je ne l’ai fait qu’une fois. Je n’aime pas que l’on me dise ce que je dois dire et faire… Je ne joue pas à être Helmut Lotti, je suis Helmut Lotti.

Vous avez repéré des talents?

Oui, mais cela ne reste pas vraiment… D’ailleurs, cela m’étonne de voir combien de talents passent dans l’émission et combien sont jetés.

C’est peut-être moins grave pour les candidats âgés, qui participent sans doute plus par plaisir…

Ça, c’est une grande erreur. Les producteurs de The Voice l’ont faite aussi. En général, ces participants âgés n’ont jamais eu l’opportunité de faire quelque chose et là, ils entrevoient une chance. Et je crois que quand ils sont éliminés, c’est plus dramatique que pour les jeunes. Sauf s’ils ont 80 ans… Mais ceux de 60 ans, ils ne participent pas par plaisir. J’ai essayé de les aider, mais cela reste un truc pour la télé, où cela doit aller vite.

Vous pourriez produire des chanteurs?

Oui, je pourrais… Beaucoup de chanteurs que je vois à la télé dans The Voice ont une voix extraordinaire, mais ils ne donnent rien… Il n’y a pas d’émotion. Et puis il y en a qui sont très bien, mais quand on voit ce que l’on fait avec eux après, je me dis «Oh, mon Dieu!» C’est toujours formaté. Je ne sais pas si c’est une bonne idée. Même si moi aussi je suis formaté. Mais très bien! (rires)

Dernière question: on vous trouve très peu sur Spotify ou iTunes… Oui, je sais… On y travaille. Mon manager ne voulait pas que l’on m’y trouve, car c’est un peu comme les souks. Cela donne l’impression que la musique est gratuite. C’est grave. Donc pendant très longtemps, on a essayé de garder ma musique (NDLR: et ses revenus) pour moi. Mais la seule chose que cela apporte sur le long terme, c’est que je deviens absent… Aujourd’hui, il faut y être, je n’ai plus le choix. Mais c’est scandaleux. Je ne parle pas pour moi. Moi j’ai gagné assez d’argent dans ma vie. Je parle pour tous les jeunes qui commencent. C’est pour ça que la musique aujourd’hui est composée sur ordinateur: on n’a plus d’argent. Et avec ce système, le concept d’album va sans doute disparaître…

Helmut Lotti, «Italian Songbook», Universal. En concert le 8 janvier 2022 au Forum à Liège et le 29 janvier 2022 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Infos et tickets: www.gracialive.be