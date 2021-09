Sélection streaming: 5 bonnes surprises sur Netflix, Amazon, Disney et Apple

Voici 5 films et séries à découvrir en SVOD, piochés dans ces programmes qui sont trop rapidement enterrés dans les tréfonds du catalogue.

De Netflix à Amazon Prime Video, les services de streaming sont régulièrement cruels avec leurs programmes. En ligne de mire: ces productions qui intègrent trop discrètement le catalogue. Privées de promotion, elles passent inaperçues. Même celles qui valent clairement le détour!

Vous cherchez ce genre de pépites méconnues? Découvrez ci-dessous 5 bonnes surprises à découvrir en SVOD, 5 films et séries que vous avez certainement loupés.

1. Post Mortem

Série. Thriller. Norvège, 2021. Avec Kathrine Thorborg Johansen, Elias Holmen Sørensen, André Sørum. 1 saison, 6 épisodes. Netflix.

En une phrase. Déclarée morte, une jeune femme se réveille sur la table d’autopsie, transformée à jamais par cette mystérieuse résurrection.

L’avis express. Entre Six Feet Under et True Blood, cette série norvégienne surprend avec son humour noir et son ton décalé.

2. CODA

Film. Comédie dramatique. France/États-Unis, 2021. De Sian Heder. Avec Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur. 111 minutes. Apple TV +.

En une phrase. Seule entendante dans une famille de sourds, Ruby (Emilia Jones) rêve d’intégrer une école de chant.

L’avis express. Épaulé par un casting d’acteurs malentendants, ce remake du film français La famille Bélier est meilleur que l’original.

3. Only Murders in the Building

Série. Comédie policière. États-Unis, 2021. Avec Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short. 1 saison, 8 épisodes. Disney +.

En une phrase. Passionnés de faits divers, trois résidents d’un building de New York enquêtent sur le meurtre d’un voisin.

L’avis express. L’improbable trio fait des étincelles dans cette série nostalgique mais pétillante, élégante mais énergique.

4. Cruel Summer

Série. Thriller. États-Unis, 2021. Avec Olivia Holt, Chiara Aurelia, Froy Gutierrez. 1 saison, 10 épisodes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Kidnappée deux ans plus tôt, une ado refait surface et accuse une autre lycéenne d’avoir assisté à son rapt.

déstructuré alterne les scènes situées en 1993, 1994 et 1995 à l’heure de brouiller les pistes. Captivant.

5. La 8e Nuit

Film. Horreur. Corée du Sud, 2021. De Kim Tae-hyoung. Avec Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Yoo-jung. 115 minutes. Netflix.

En une phrase. Un exorciste, un moine et un détective disposent de sept jours pour vaincre un esprit qui se prépare à répandre l’enfer sur Terre.

L’avis express. Ce film recycle avec énergie l’éternelle lutte du bien contre le mal, dans une débauche d’horreur et d’effets spéciaux réussis.