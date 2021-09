Début de chantier pour un institut psychiatrique unique en Belgique francophone

Le 27 septembre débutera à Bruxelles la construction de l’Institut de psychiatrie intégré (IPI), qui rassemblera les services psychiatriques des Cliniques universitaires Saint-Luc et l’Hôpital psychiatrique de Valisana, ont annoncé jeudi les deux centres de soins dans un communiqué conjoint. Il s’agit d’un projet inédit en Belgique francophone.

Le futur bâtiment accueillera des adultes, des adolescents et des enfants, au sein de deux secteurs distincts, dans le but de «garantir une cohérence dans les parcours de soins des patients et de faciliter les prises en charge actuelles». L’institut veut également proposer une trajectoire de soin intégrée en amont et en aval de l’hospitalisation, en proposant tous les soins psychiatriques nécessaires comme la prise en charge des crises aigües et chroniques, des consultations en ambulatoire et des unités d’hospitalisations.

En tout, l’Institut de psychiatrie intégré disposera de 146 lits, dont 94 pour l’hospitalisation des adultes et 52 pour les enfants et adolescents. Trente lits seront dédiés à l’hospitalisation de jour uniquement.

Le nouveau bâtiment devrait voir le jour en 2023 sur le campus de l’UCLouvain, à proximité de Saint-Luc. C’est la première étape d’un plan de reconstruction des Cliniques universitaires, baptisé «Hôpital 2025». Il comprend également la construction d’un nouveau bâtiment pour l’Institut Roi Albert II, la construction d’une nouvelle tour d’hospitalisation et d’accueil de la patientèle, la rénovation complète du socle médico-technique (zones des consultations, quartier opératoire, etc.), la restructuration du noyau logistique, la création d’abords végétalisés et la réhabilitation de la tour d’hospitalisation actuelle.

La prochaine étape sera le lancement du chantier de l’Institut Roi Albert II prévu pour fin 2021. Le tout devrait être achevé en 2025.

Ce projet est financé à la fois par la Fédération Wallonie Bruxelles, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Cocom), la Fondation Saint-Luc et la Fondation Roger De Spoelberch, qui donnera son nom à la section infanto-juvénile de l’Institut.