Le général belge Peter Devogelaere devient le 15e commandant de l’Eurocorps

Un officier belge, le lieutenant-général Peter Devogelaere, a pris jeudi ses fonctions de commandant du Corps européen (ou Eurocorps) qu’il exercera durant deux ans, succédant au général de corps d’armée français Laurent Kolodziej.

La remise de commandement s’est déroulée au château de Pourtalès, à Strasbourg (nord-est de la France), où est installé le quartier général de ce corps de réaction rapide européen, en présence notamment du chef d’état-major des Armées françaises, le général Thierry Burkhard, et du chef de la Défense (Chod) belge, l’amiral Michel Hofman.

Le général Devogelaere, 59 ans, devient ainsi le 15e commandant de l’Eurocorps, créé voici trente ans au départ d’une initiative du couple franco-allemand avant de s’élargir à trois autres pays, et le quatrième Belge à exercer cette fonction.

L’Eurocorps a comme mission de diriger et coordonner des opérations multinationales de grande ampleur. Il peut commander jusqu’à 60.000 militaires issus d’unités terrestres provenant des cinq «nations-cadre» (Allemagne, France, Belgique, Espagne et Luxembourg. Mais il a déjà été engagé, dans un format plus réduit, au Kosovo et en Afghanistan, sous l’égide de l’Otan, ainsi qu’au Mali et en République centrafricaine au profit de l’Union européenne, en dirigeant les deux missions d’entraînement des armées locales, les EUTM-Mali et EUTM-RCA.

Son QG est installé à Strasbourg (nord-est de la France), ville-symbole de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne, et compte quelque 600 personnes, dont une centaine de Belges, et un officier des six nations associées (Grèce, Turquie, Italie, Roumanie, Pologne et Autriche).