CARTE | Covid: toute la Belgique en rouge, les Pays-Bas aussi

Code couleur de l’ECDC: comme ça se passe?

C’est sur base des données et des critères de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent.

Code couleur rouge foncé: régions ou pays où les individus sont à très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants).

Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 75 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test est égal ou supérieur à 4% OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 200 et 500 cas pour 100.000 habitants).

Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%).

Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test inférieur à 4% OU taux de notification à 14 jours est inférieur à 75 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité est inférieur à 1%).

En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges doivent suivre (tests, quarantaine...).