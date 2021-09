VIDÉO | Surréaliste à l’US Open: la pluie interrompt un match... sur court couvert

Scène surréaliste à Flushing Meadows: une pluie balayant le court Louis Armstrong, pourtant bien couvert, a provoqué l’interruption du match du 2e tour de l’US Open, mercredi soir, entre le Sud-Africain Kevin Anderson et l’Argentin Diego Schwartzman. Les matchs en double des joueurs belges prévus le même jour ont été annulés.

L’Argentin Diego Schwartzman venait de remporter le premier set 7-6 (7/4) et était mené 30-15 dans le premier jeu du second quand le match a été stoppé par la Fédération américaine de tennis (USTA) organisatrice du tournoi du Grand Chelem, alors que le court devenait trop glissant, après deux premières courtes interruptions.

Les images étaient assez spectaculaires dans la salle comme au dehors, avec des vagues de pluie qui trouvent leur origine dans une tornade à moins de 20 km du site, vestige de l’ouragan meurtrier Ida, qui a fait plusieurs morts et provoqué d’importantes destructions, sur les côtes de la Louisiane dimanche dernier.

Les averses, qui avaient été plutôt clémentes en journée à New York, ont pris un tour plus torrentiel en soirée, et sont passées dans les quatre coins du toit rétractable de la salle, qui avait été mise en place en 2018 pour précisément permettre aux matches de se jouer en dépit de la pluie.

Il pleut tellement à New York que l'eau pénètre dans le stade Louis Armstrong (qui est couvert !) #rain #usopen #ida pic.twitter.com/2sgECU3Ebh — Olivier Bourque (@BourqueOlivier) September 2, 2021

Au cours des deux premières interruptions, des personnels du tournoi sont parvenus à faire sécher le court, avec des machines prévues à cet effet, quand d’autres l’essuyaient avec des serviettes traînées avec leur pied au sol. Mais la surface a fini par être gorgée d’eau, l’enceinte risquant de se transformer en piscine.

Afin d’appeler chacun à la prudence, les autorités locales ont enchaîné une série de messages d’alertes sur les smartphones.

Pendant ce temps, quand la plupart quittaient péniblement le Centre national Billie Jean King, tanguant sous le vent et la pluie, d’irréductibles spectateurs sont restés dans le Louis Armstrong, trempés et espérant une reprise du match, qui devait finalement avoir lieu sur le Arthur Ashe, l’autre court - réellement - couvert.

Et pendant que Schwartzman finissait par s’imposer 7-6 (7/4), 6-3, 6-4, l’état d’urgence a été décrété à New York, certaines routes s’avérant impraticables et les métros étant mis à l’arrêt sur de nombreuses lignes.

Les matchs des joueurs belges qui devaient se dérouler dans la nuit de mercredi à jeudi HB ont été annulés, ressort-il du site internet de l’US Open. Le match d’Alison Van Uytvanck et Greet Minnen face à l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Japonaise Makoto Ninomiya est désormais au programme pour jeudi. Celui de Sander Gillé et Joran Vliegen contre le Britannique Jonny O’Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi en revanche ne figure pas encore sur le programme disponible en ligne.