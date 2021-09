Tim Celen après sa deuxième médaille à Tokyo: «Une saison fantastique»

Tim Celen (T2) a offert une 13e médaille à la Belgique aux Jeux Paralympiques de Tokyo jeudi en terminant à la deuxième place de la course en ligne sur route (T1-T2) en paracyclisme.

«J’étais déçu à l’arrivée car j’étais venu pour l’or mais, en fin de compte, l’argent reste une belle médaille», a réagi Celen après la cérémonie protocolaire.

«En tant que champion du monde, j’étais venu pour la médaille mais j’ai rapidement vu dans la montée qu’il y avait des coureurs qui étaient meilleurs que moi. J’ai roulé à mon rythme et je savais que je pouvais revenir dans la descente. J’ai ensuite vu la chute devant et cela m’a donné un boost supplémentaire. Je n’ai pas cessé d’y croire et j’ai roulé à fond jusqu’à la ligne. Je suis très fier de ma médaille.»

Celen ressentait encore ses efforts fournis lors du contre-la-montre où il avait décroché la médaille de bronze. «Je savais que je devais en garder sous la pédale en cas de sprint. J’étais aussi un peu nerveux mais quand j’ai su que j’avais 45 secondes d’avance à la 2e place, un poids s’est enlevé de mes épaules. J’ai aussi été surpris par la météo. Je m’étais préparé à rouler dans un climat très chaud et très humide et finalement il a plu comme en Belgique.»

Le Campinois peut tirer un bilan positif de ses premiers Jeux Paralympiques avec une médaille d’argent et une médaille de bronze autour du cou. « Je suis aussi champion du monde et leader de la Coupe du monde. C’était une saison fantastique et maintenant je vais commencer à m’entraîner pour les Jeux Paralympiques de Paris dans trois ans. Le parcours sera plus plat et j’irai de nouveau pour la médaille d’or.»