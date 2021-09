Tour du Benelux: fracture du bassin et deux côtes cassées pour Wilco Kelderman

Alors qu’il restait un peu moins de quatre kilomètres à parcourir dans la 3e étape du Tour du Benelux (WorldTour) mercredi entre Essen et Hoogereheide, Wilco Kelderman a chuté heurtant la rambarde d’un pont. Le Néerlandais de BORA-hansgrohe, 30 ans, a été contraint à l’abandon.

A l’hôpital, les médecins ont diagnostiqué une fracture du bassin et deux côtes cassées. Il s’est également occasionné une profonde entaille au bras gauche. Pour le moment, l’opération n’est pas nécessaire, selon son équipe Bora-hansgrohe. «Kelderman a été frappé assez durement sur le côté gauche de son corps. Son avant-bras était complètement en sang. Poursuivre aurait été un non-sens», a déclaré le directeur sportif Jean-Pierre Heynderickx.

Peter Sagan a remporté le sprint du peloton et a pris la sixième place au classement de l’étape. «Comme Caleb Ewan et Kasper Asgreen n’ont pas eu de chance dans le final, les équipes Lotto Soudal et Deceuninck-Quick Step ont quitté les avants-postes. En conséquence, l’organisation à l’avant du peloton a été complètement désorganisée. Quand tout s’est remis en place, nous étions trop près de l’arrivée. Des hommes comme Luke Durbridge et Taco van der Hoorn ne devraient pas bénéficier d’autant de liberté. On en a encore eu la démonstration cette fois-ci», a conclu Heynderickx.